Khen thưởng công an, người dân truy bắt 2 kẻ cướp tài sản giữa ban ngày

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vừa trao bằng khen, giấy khen cho lực lượng công an, Tổ An ninh trật tự (ANTT) và người dân vì có thành tích truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản giữa ban ngày.