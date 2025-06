Bắt băng nhóm sử dụng xe máy tháo biển số để cướp giật tài sản

TPO - Để thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở Bình Thuận, các đối tượng sử dụng xe máy đã tháo biển số để qua mắt camera giám sát nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết của lực lượng chức năng.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, một nhóm gồm 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Tuy Phong và huyện Bắc Bình vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 6/6, vợ chồng chị H. đang lưu thông qua thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) thì chị H. bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát và giật chiếc điện thoại iPhone 15 ProMax trên tay, rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thị trấn Phan Rí Cửa đã khẩn trương đến hiện trường, trích xuất hệ thống camera an ninh tại địa điểm xảy ra vụ việc, đồng thời làm việc với nạn nhân.

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã tập trung khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, qua đó xác định Lê Minh Tân (trú khu phố 3, thị trấn Liên Hương) là người nhận mua lại chiếc điện thoại trên từ hai thanh niên lạ mặt với giá 3 triệu đồng.

Qua khai thác thông tin từ Lê Minh Tân, lực lượng Công an xác định 3 đối tượng nghi vấn, gồm Phan Thái Hiếu (22 tuổi), Phan Nhật Lộc (21 tuổi) và Nguyễn Tấn Duy (22 tuổi) cùng trú trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Các đối tượng nhanh chóng bị công an triệu tập để làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ cướp giật khác tại các địa bàn huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.