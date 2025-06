Bản tin Hình sự: Dùng sổ đỏ giả rao bán đất trên Facebook, Zalo

TPO - TIN NÓNG ngày 19/6: Triệt xóa sòng bạc 'ẩn mình' trên đồi quế; Nhậu say về va phải chó, liền vác rìu chém hàng xóm tử vong; Vụ cháy làm 56 người chết ở Thanh Xuân: Chủ chung cư mini cùng nhóm cựu cán bộ hầu tòa phúc thẩm...

Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm tổ chức đánh bạc lưu động quy mô lớn do Phạm Văn Cường (SN 1983), Ngô Văn Vỹ (SN 1977, cùng trú huyện Bảo Thắng) và Nguyễn Xuân Hiền (SN 1987, trú TP Việt Trì, Phú Thọ) điều hành. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trong rừng sâu để tránh bị phát hiện. Người chơi phải gửi xe tại điểm tập trung, nộp lại điện thoại, sau đó được dẫn đi bộ vào điểm chơi nằm sâu trong đồi núi. Mỗi canh bạc kéo dài từ 3 đến 3,5 giờ.

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Chau Linh E (SN 1994, ngụ thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi giết người. Linh E đi nhậu về gần nhà đã đâm phải con chó của chị Nèang Ron (SN 1975, hàng xóm Linh E) chạy trên đường. Lời qua tiếng lại, Linh E bất ngờ lấy rìu bổ củi trên xe lao tới chém nhiều nhát vào đầu và cổ chị Ron khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghe tiếng con gái kêu cứu, ông Chau Ao (SN 1941, cha chị Ron) chạy ra can ngăn cũng bị Linh E chém trọng thương.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Y Dược LanQ và các đơn vị liên quan ra trước TAND Hà Nội để xét xử. Đồng thời, phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố. Bị can Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm đã hối lộ hơn 70 tỷ đồng cho nhiều cựu lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước để được thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc mà không bị gây "khó dễ".

TAND Cấp cao tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy". Trước đó, sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) cùng 7 cựu cán bộ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo; trong khi, nhóm bị hại cũng kháng cáo đề nghị xem xét lại trách nhiệm bồi thường dân sự.

P.V.E. (29 tuổi) bị nhóm của N. (ngụ cùng huyện Trần Văn Thời) chém thương tích. Khi biết vụ việc, Thường, Đạt, Tính và Lâm (bạn E.) mang súng đi tìm và nghi ngờ nhóm của N. đang ở nhà ông T. (cùng huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), nên dùng súng bắn nhiều phát vào nhà. Nổ súng xong nhóm trên rồi đi, nhưng chỉ lúc sau quay lại nổ súng lần thứ 2 vào nhà ông T. May mắn, cả 2 lần nổ súng không trúng ai, nhưng gây náo loạn khu dân cư.

Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại tỉnh Hải Dương) đưa ra thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và giấy (trích đo hiện trạng thửa đất) đối với một số thửa đất trên địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để rao bán trên Facebook, Zalo... Hải khẳng định các thông tin, giấy tờ trên là đúng với hiện trạng thửa đất và bản thân là người đứng tên đất để người mua tin tưởng mà ký hợp đồng, giao tiền cọc cho Hải. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt từ 300 - 900 triệu đồng/người.