Những ‘bông hồng thép’ thầm lặng bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Từ in ấn, cấp phát thẻ, phù hiệu cho đến kiểm soát an ninh khu vực bảo vệ, bảo vệ vòng trong, làm nhiệm vụ tiếp cận, hỗ trợ chỉ huy và sẵn sàng cơ động khi có tình huống đột xuất. Mỗi vị trí đều đòi hỏi sự tỉnh táo, chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Ảnh: H.Đ