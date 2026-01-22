Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Những ‘bông hồng thép’ thầm lặng bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Minh Đức - Hải Đường

TPO - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.

111b9c06-7971-4632-9736-8263decc86b0.jpg
Trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai bảo vệ Đại hội XIV, các nữ Cảnh vệ tham gia trực tiếp vào nhiều khâu, vị trí quan trọng.
562ce10e-4f72-4928-bee9-e5889f6da759.jpg
27b5e6f3-8ac9-4fa3-a183-00cfb3bd48f8.jpg
26bf2f09-a488-4448-8047-de994890a703.jpg
Từ in ấn, cấp phát thẻ, phù hiệu cho đến kiểm soát an ninh khu vực bảo vệ, bảo vệ vòng trong, làm nhiệm vụ tiếp cận, hỗ trợ chỉ huy và sẵn sàng cơ động khi có tình huống đột xuất. Mỗi vị trí đều đòi hỏi sự tỉnh táo, chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Ảnh: H.Đ
65e498c7-2dbe-4bd2-8c3e-c7dd56e64834.jpg
Không phô trương, không ồn ào, nhiệm vụ của các nữ cảnh vệ gắn với những ca trực kéo dài, với chế độ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Có những ngày, họ gần như không rời vị trí, luôn trong trạng thái quan sát, đánh giá, dự báo nguy cơ.
f3f3327d-c718-471b-a095-2f085183012d.jpg
Khoác trên mình bộ vest nghiệp vụ lịch lãm, ít ai hình dung được rằng, phía sau vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu, nghiêm túc ấy là những tháng ngày rèn luyện khắc nghiệt, từ võ thuật, bắn súng, chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống khủng bố, bắt cóc con tin... Ảnh: H.Đ
18501573-5aff-457d-9415-6415d8278926.jpg
Đằng sau sự bình thản ấy là kỷ luật thép được rèn giũa qua thời gian. Mỗi động tác, mỗi bước di chuyển đều tuân thủ phương án đã được tính toán kỹ lưỡng. Không có chỗ cho sai sót, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh của sự kiện chính trị trọng đại. Ảnh: H.Đ
540fe1d0-d07f-4f59-b562-3e450bea53b6.jpg
Không có sự ưu ái nào dành riêng cho nữ giới trong lực lượng Cảnh vệ. Tiêu chuẩn tuyển chọn, huấn luyện và đánh giá giữa nam và nữ đều như nhau.
9775b338-a042-44b7-80a1-9fbb9e826bf0.jpg
Với các nữ cảnh vệ, những ngày bảo vệ Đại hội XIV đồng nghĩa với việc tạm gác lại đời sống riêng, gia đình, con nhỏ, những cuộc gọi ngắn vội vàng trong giờ nghỉ hiếm hoi. Ảnh: H.Đ
76fec2e9-640a-4ae9-8e91-f6c71a8a190a.jpg
Nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đòi hỏi sự thầm lặng, chính xác và tuyệt đối an toàn.
d394383c-e9cb-4825-a22d-0373a3f790e1.jpg
Các nữ cảnh vệ – những “bông hồng thép”, đã và đang góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: H.Đ
12.jpg
Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đánh giá: “Ở các mục tiêu bảo vệ trọng yếu, nữ cảnh vệ thể hiện sự bền bỉ, cẩn trọng và khả năng quan sát rất tốt. Trong nhiều tình huống, sự tinh tế và bình tĩnh của họ là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ”. Ảnh: H.Đ
Minh Đức - Hải Đường
#Vai trò nữ cảnh vệ trong bảo vệ Đại hội #Tinh thần thép của nữ chiến sĩ #Chấp nhận hy sinh cá nhân vì nhiệm vụ #Kỷ luật và kỹ năng cao trong lực lượng bảo vệ #Vai trò của nữ giới trong công tác an ninh chính trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục