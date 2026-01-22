Đại sứ các nước tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra chương mới cho sự phát triển của Việt Nam

Đại sứ các nước đánh giá cao tầm nhìn, những định hướng phát triển mới của Việt Nam, tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở ra một chương mới với những thay đổi tích cực mang tính lịch sử.

Nhân dịp Việt Nam tổ chức sự kiện chính trị trọng đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao tầm nhìn, những định hướng phát triển mới của Việt Nam, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra một chương mới với những thay đổi tích cực mang tính lịch sử.

Đại sứ Liên bang Nga Giáo sư Bezdetko khẳng định Việt Nam bước vào Đại hội Đảng lần thứ XIV với vị thế của một quốc gia "đang vươn mình." Theo Đại sứ, những chuyển biến hiện nay là kết quả của nỗ lực chuyển từ tư duy "phát triển đuổi kịp" sang "phát triển vượt lên trước," dựa trên mô hình hiện đại hóa độc lập, tự chủ và bảo đảm lợi ích quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh, việc thông qua các văn kiện chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giải quyết các thách thức tại các siêu đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng quan điểm về sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Việt Nam, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh đánh giá cao tư duy chiến lược trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV khi xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia là động lực chính.

Đại sứ cho rằng, đây là bước chuyển tất yếu từ tăng trưởng dựa trên vốn và lao động giá rẻ sang nền kinh tế tri thức, phản ánh sự thích ứng chủ động của Việt Nam trước bối cảnh toàn cầu biến động.

Đặc biệt, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh ấn tượng với quan điểm xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, cho thấy tư duy cởi mở và thực tiễn trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh sự trùng hợp ý nghĩa khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra cùng thời điểm, phản ánh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và khát vọng chung của hai dân tộc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cho biết, nhân dân Cuba tin tưởng và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: Xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Nhân dân Cuba cũng tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng một nền kinh tế tạo ra ngày càng nhiều của cải cho quốc gia, mang lại phúc lợi xã hội cao hơn, công bằng hơn cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại sứ Cuba nhấn mạnh, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ.

Đại sứ Cộng hòa Bolivariana Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez đánh giá Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng xuyên suốt nhiều năm qua, đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế và những lợi ích xã hội mà đông đảo người dân Việt Nam được thụ hưởng.

Ông cho rằng những thành tựu này là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nền tảng công nghiệp hóa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhà ngoại giao Venezuela cũng đánh giá Việt Nam là hình mẫu không chỉ đối với Venezuela mà còn đối với nhiều quốc gia đang phát triển.

Đề cập tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Juan Carlos Fernández Juárez cho rằng đây là dịp để tiếp nối các chính sách đã được triển khai hiệu quả trong những năm qua trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành một chủ thể có vị thế ngày càng vững chắc ở khu vực Đông Nam Á và có vai trò ngày càng rõ nét trên trường quốc tế, trong đó có khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ cho biết Venezuela theo dõi Đại hội XIV với sự quan tâm và kỳ vọng lớn, coi đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy những chính sách đã mang lại thành công trong những năm qua; đồng thời đánh giá công tác hoạch định chính sách chặt chẽ, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố then chốt giúp Việt Nam không chỉ phát triển trong nước mà còn nâng cao vai trò ở khu vực và trên thế giới.

Là Trưởng Đoàn Ngoại giao và đã từng tham dự 5 kỳ Đại hội Đảng, Đại sứ Palestine Saadi Salama chia sẻ niềm tin sâu sắc rằng, dù trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, Việt Nam luôn tìm được con đường phù hợp để phát triển đất nước hùng cường.

Các Đại sứ tin tưởng rằng những quyết sách tại Đại hội sẽ tạo động lực để Việt Nam tiếp tục câu chuyện phát triển đầy cảm hứng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.