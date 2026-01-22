Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đăng Dương… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng, tạo nên các màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới do Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp đồng chủ trì với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan liên quan.

Đây là hoạt động văn hóa - chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội, Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình tôn vinh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm Đổi mới (1986-2026), tạo khí thế thi đua sôi nổi đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Mỹ Tâm là một trong số những nghệ sĩ góp mặt tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Tầm nhìn mới, kỷ nguyên mới.

Được dàn dựng với kết cấu ba phần xuyên suốt Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới, chương trình không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là bản hòa ca chính luận sâu sắc, khẳng định chân lý lịch sử: mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn của Đảng. Qua đó, chương trình khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần to lớn để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tận dụng không gian rộng lớn của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình được đầu tư công phu với hơn 3.000 m2 màn hình LED - quy mô lớn nhất từ trước đến nay - cùng hệ thống LED di động nhiều lớp. Các tiết mục nghệ thuật được kết hợp công nghệ 3D Mapping trên mặt sân (floor projection), hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại được lập trình theo thời gian thực, tạo nên những đại cảnh hoành tráng, giàu cảm xúc và tính biểu tượng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồng Nhung, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đức Phúc, Erik… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng đến từ lực lượng vũ trang và sinh viên, tạo nên các màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Điểm nhấn khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút do đội vô địch DIFF 2025 thực hiện. Trên nền nhạc những ca khúc giàu cảm xúc như Hello Việt Nam, Những trái tim Việt Nam… bầu trời Mỹ Đình sẽ rực sáng, biểu trưng cho sức mạnh tổng hợp, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dự kiến chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 23/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự trực tiếp của khoảng 20.000 khán giả, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và tiếp sóng trên các kênh truyền hình địa phương cùng các nền tảng số.