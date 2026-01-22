Làng mộc Tiền Phong tăng ca trả đơn hàng Tết

TPO - Làng mộc Tiền Phong (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bận rộn quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết tăng mạnh.