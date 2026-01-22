Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Làng mộc Tiền Phong tăng ca trả đơn hàng Tết

Thu Hiền

TPO - Làng mộc Tiền Phong (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bận rộn quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết tăng mạnh.

tp-1.jpg
Những ngày này, làng mộc Tiền Phong﻿ (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) rộn ràng không khí lao động khi các xưởng sản xuất làm việc hết công suất để kịp giao hàng cho khách. Theo người dân, nghề mộc ở Tiền Phong bận rộn quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết tăng mạnh.
tp-14.jpg
Không ai biết chính xác làng mộc Tiền Phong có từ bao giờ, nhưng những người có tuổi trong làng đều nhớ thời niên thiếu của họ lớn lên với tiếng búa, tiếng bào, tiếng đục đẽo và thanh xuân của họ in dấu trên những con đường hai bên dựng gỗ ván vàng ươm.
tp-3-5351.jpg
tp-4.jpg
Những năm gần đây, trước nhu cầu thị trường ngày càng lớn, nhiều cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đồ gỗ của làng nghề không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được giao đi nhiều địa phương trong cả nước.
tp-11.jpg
Ông Nguyễn Công Trường - chủ một xưởng mộc tại làng nghề -
cho biết gia đình ông gắn bó với nghề mộc qua nhiều thế hệ. Xưởng hiện có 3 thợ chính, thu nhập bình quân từ 300.000-500.000 đồng/người/ngày, tùy theo tay nghề. “Dịp cuối năm, xưởng phải làm việc liên tục để hoàn thiện các đơn hàng như cửa gỗ, bàn ghế, giường, tủ, đồ thờ - những mặt hàng tiêu thụ tăng mạnh trong mùa Tết”, ông Trường chia sẻ.
tp-9.jpg
tp-12.jpg
Việc nhiều, nhưng ở thời điểm này, việc thuê thêm thợ rất khó, bởi nghề mộc, nhất là chạm khắc mỹ nghệ đòi hỏi tay nghề cao và sự kiên trì. Vì vậy, nhiều lao động làng nghề phải tăng ca, làm cả buổi tối để kịp tiến độ giao hàng cho khách.
tp-2.jpg
Hòa chung không khí tất bật, cơ sở sản xuất của anh Nguyễn Lệ Ngọc cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Thời điểm này, xưởng tập trung sản xuất ván trần, ốp tường, cầu thang… phục vụ khách hàng trong và ngoài tỉnh. Hiện xưởng đã ngừng nhận đơn mới để tập trung hoàn thiện và lắp đặt cho các khách hàng đã đặt trước.
﻿ “Nghề mộc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu và tính thẩm mỹ cao. Giờ có máy móc hỗ trợ nên đỡ mất sức lao động hơn ngày trước. Đến thời điểm này, xưởng không còn nhận khách đặt hàng nữa. Xưởng đang ngày đêm làm để hoàn thành sản phẩm, lắp đặt cho khách đã đặt hàng”, anh Ngọc cho hay.
tp-8.jpg
tp-13.jpg
Theo các chủ xưởng, việc đầu tư máy móc hiện đại giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất, giảm sức lao động, đồng thời nâng cao độ tinh xảo của sản phẩm. Nếu trước đây, để hoàn thiện một bộ bàn thờ thủ công phải mất hơn chục ngày thì nay chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành.
tp-10.jpg
tp-5.jpg
Làng mộc Tiền Phong hiện có hàng chục xưởng sản xuất với sản phẩm đa dạng về mẫu mã, giá thành, từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như trần gỗ, ván ốp, nhiều cơ sở đã bổ sung các mẫu mã hiện đại phục vụ nhu cầu hoàn thiện, trang trí nhà ở dịp cuối năm.
tp-7.jpg
Ông Nguyễn Chí Thịnh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vạn An - cho hay: “Làng mộc Tiền Phong có truyền thống lâu đời và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận làng nghề vào năm 2014. Nghề mộc đã và đang tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Hiện xã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để di dời làng nghề sang vị trí mới, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển bền vững hơn trong thời gian tới”.
Thu Hiền
#làng mộc #Tiền Phong #truyền thống #lễ hội #nghề thủ công

