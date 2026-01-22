Làng mộc Tiền Phong tăng ca trả đơn hàng Tết

TPO - Làng mộc Tiền Phong (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bận rộn quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm, sửa sang nhà cửa đón Tết tăng mạnh.
Những năm gần đây, trước nhu cầu thị trường ngày càng lớn, nhiều cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm đồ gỗ của làng nghề không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được giao đi nhiều địa phương trong cả nước.
Việc nhiều, nhưng ở thời điểm này, việc thuê thêm thợ rất khó, bởi nghề mộc, nhất là chạm khắc mỹ nghệ đòi hỏi tay nghề cao và sự kiên trì. Vì vậy, nhiều lao động làng nghề phải tăng ca, làm cả buổi tối để kịp tiến độ giao hàng cho khách.
Theo các chủ xưởng, việc đầu tư máy móc hiện đại giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất, giảm sức lao động, đồng thời nâng cao độ tinh xảo của sản phẩm. Nếu trước đây, để hoàn thiện một bộ bàn thờ thủ công phải mất hơn chục ngày thì nay chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành.
Làng mộc Tiền Phong hiện có hàng chục xưởng sản xuất với sản phẩm đa dạng về mẫu mã, giá thành, từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như trần gỗ, ván ốp, nhiều cơ sở đã bổ sung các mẫu mã hiện đại phục vụ nhu cầu hoàn thiện, trang trí nhà ở dịp cuối năm.