Xã hội

Google News

Hà Tĩnh:

Làng cá nướng nổi tiếng tất bật vào vụ Tết

Hoài Nam

TPO - Những ngày này, làng nghề nướng cá ở vùng biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa cao điểm, lửa than đỏ rực suốt ngày đêm, người dân tất bật làm việc để phục vụ thị trường Tết.

Làng cá nướng nổi tiếng bậc nhất Hà Tĩnh tất bật vào vụ Tết. (Clip: Hoài Nam)
tp-ca-nuong-ksjsp.jpg
Từ sáng sớm, nhiều hộ dân ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tất bật chuẩn bị các công đoạn như rã đông, sơ chế, rạch lưng cá và nhóm lò than. Hiện khu vực này có khoảng 40 hộ làm nghề nướng cá, tập trung tại cụm công nghiệp chế biến hải sản, gần cảng cá Cửa Sót.
tp-ca-nuong-2iuo.jpg
Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, những ngày này các lò nướng cá ở xã Lộc Hà luôn đỏ lửa ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Cá tươi được người dân lựa chọn kỹ lưỡng ngay từ các thuyền đánh bắt tại địa phương, bảo đảm độ tươi ngon và chất lượng khi đưa vào chế biến.
tp-ca-nuong-399030.jpg
tp-ca-nuong.jpg
Cá nướng chủ yếu trong dịp này tại làng Thạch Kim là cá cơm, do đang vào chính vụ khai thác. Cá được người dân lựa chọn kỹ lưỡng, rửa sạch, nướng trên than hồng, sau đó phơi sơ trước khi đóng gói đưa ra thị trường.
tp-anh-ca-23.jpg
tp-ca-nuong-092.jpg
Theo chị Lê Thị Hường (45 tuổi, trú xã Lộc Hà), nghề nướng cá tuy không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, nhưng người làm nghề phải có kinh nghiệm giữ lửa vừa độ và lật cá đều tay để cho ra những mẻ cá chín vàng, thơm ngon.
tp-ca-nuong-khss.jpg
Để cá nướng thơm ngon, người dân lựa chọn cá tươi, rửa sạch kỹ lưỡng trước khi đưa lên than hồng chế biến. Cá nướng dần trở thành đặc sản của Lộc Hà, được người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.
tp-ca-nuogs-92802.jpg
tp-ca-nuong-208jee.jpg
Sau khi nướng xong, cá được người dân đưa ra đặt lên kệ để làm nguội, chuẩn bị đóng gói. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình có thể nướng từ 2–3 tạ cá, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là vào dịp cận Tết.
tp-ca-nuong-dhdhd.jpg
"Vào dịp Tết, lượng khách đặt mua tăng cao nên gia đình phải thuê thêm nhân công để kịp tiến độ. Mỗi ngày, gia đình bà nướng khoảng 2 tạ cá với nhiều loại như cá trích, cá cơm, cá thu. Cá được thu mua trực tiếp tại cảng ngay khi thuyền cập bến, bảo đảm độ tươi ngon khi chế biến", bà Nguyễn Thị Lục (65 tuổi, trú xã Lộc Hà) cho biết.
tp-ca-nuong-2983u3.jpg
Theo lãnh đạo xã Lộc Hà, nghề nướng cá của người dân địa phương hiện có khoảng 40 hộ tham gia, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế trên địa bàn. Đây không chỉ là sinh kế ổn định cho nhiều gia đình mà còn là khâu quan trọng trong chuỗi chế biến hải sản, đưa sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân thành lập hợp tác xã, đồng thời tạo điều kiện cho thuê đất lâu dài để bà con yên tâm đầu tư, sản xuất.
Hoài Nam
