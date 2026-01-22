Làng cá nướng nổi tiếng tất bật vào vụ Tết

TPO - Những ngày này, làng nghề nướng cá ở vùng biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa cao điểm, lửa than đỏ rực suốt ngày đêm, người dân tất bật làm việc để phục vụ thị trường Tết.
Cá nướng chủ yếu trong dịp này tại làng Thạch Kim là cá cơm, do đang vào chính vụ khai thác. Cá được người dân lựa chọn kỹ lưỡng, rửa sạch, nướng trên than hồng, sau đó phơi sơ trước khi đóng gói đưa ra thị trường.
Theo chị Lê Thị Hường (45 tuổi, trú xã Lộc Hà), nghề nướng cá tuy không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, nhưng người làm nghề phải có kinh nghiệm giữ lửa vừa độ và lật cá đều tay để cho ra những mẻ cá chín vàng, thơm ngon.
Sau khi nướng xong, cá được người dân đưa ra đặt lên kệ để làm nguội, chuẩn bị đóng gói. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình có thể nướng từ 2–3 tạ cá, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là vào dịp cận Tết.