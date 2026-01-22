Hà Tĩnh: Làng cá nướng nổi tiếng tất bật vào vụ Tết

TPO - Những ngày này, làng nghề nướng cá ở vùng biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa cao điểm, lửa than đỏ rực suốt ngày đêm, người dân tất bật làm việc để phục vụ thị trường Tết.