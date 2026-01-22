Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư

Trước đó, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên trù bị vào sáng 19/1; tổ chức phiên khai mạc trọng thể sáng 20/1, tiến hành thảo luận tại Đoàn về Văn kiện Đại hội vào chiều 20/1. Ngày 21/1, Đại hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Chiều 21/1, theo thông tin chính thức từ Đại hội, với nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm, vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1, thay vì ngày 25/1 như thông tin ban đầu.

Quang cảnh phiên làm việc tại hội trường ngày 21/1, Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Như Ý)



Tham dự Đại hội XIV của Đảng có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Theo thông tin tại họp báo trước Đại hội, Đại hội XIV sẽ xem xét, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV…

Trao đổi với báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XIV, ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chủ động tiến hành sớm, theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, toàn diện, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, có sự hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân...

Ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất rất cao về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cần có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, chuyển tiếp, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng; các ban đảng, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, một số tổ chức quan trọng khác ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy phải có nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời, cần tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng Ủy viên Trung ương Đảng cho các ban đảng ở Trung ương, một số bộ, ngành, địa phương và những nơi thực hiện hợp nhất, sáp nhập...