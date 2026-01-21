Học sinh gói bánh chưng hướng về Đại hội XIV của Đảng

TPO - Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) vừa tổ chức cho học sinh đồng bào Xơ Đăng gói bánh chưng tặng các gia đình chính sách, hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 21/1, bà Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhà trường vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng với chủ đề “Xuân yêu thương” cho học sinh đồng bào Xơ Đăng, qua đó làm ra những chiếc bánh chưng nghĩa tình để trao tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết, hàng trăm học sinh được trực tiếp tham gia các công đoạn gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo và phụ huynh. Từ việc rửa lá, vo gạo, xếp nhân đến buộc lạt, nấu bánh, mỗi em đều háo hức, say mê, vừa học hỏi kỹ năng thực hành, vừa hiểu thêm ý nghĩa của bánh chưng, biểu tượng truyền thống gắn liền với Tết cổ truyền và tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các em học sinh hào hứng tham gia gói bánh chưng.

Các em học sinh được thầy cô và phụ huynh hướng dẫn các công đoạn gói bánh chưng.

Những chiếc bánh chưng do chính tay các em làm ra không chỉ dành cho gia đình mình mà còn được trao tặng các gia đình chính sách tại 9 thôn trong xã. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục học sinh tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Vân, việc tổ chức gói bánh chưng tặng gia đình chính sách nhân dịp Tết và hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, mà còn giúp học sinh thêm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước ngay từ những việc làm giản dị, gần gũi.