Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

TPO - Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Gần 70% sinh viên có việc trước khi nhận bằng

Theo khảo sát tình hình thực tập và việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2025 do Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) công bố, có 97% sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp, trong đó có 30% sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy 69% sinh viên UEH đã có việc làm trước khi nhận bằng và 72% sinh viên tốt nghiệp UEH đạt mức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng.

97% sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp. Ảnh: Website nhà trường

Tại Trường Đại học Hoa Sen (HSU), lễ tốt nghiệp năm nay ghi nhận 1.464 tân khoa. Điểm đáng chú ý trong đợt tốt nghiệp lần này nằm ở kết quả khảo sát việc làm. 96% tân khoa đã có việc làm ngay khi chưa cầm bằng tốt nghiệp. Khảo sát thu nhập cho thấy 45% tân khoa có mức thu nhập từ 9-12 triệu đồng/tháng, 25% 12-15 triệu đồng và 9% đạt trên 20 triệu đồng.

Trước đó, thông tin khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) cho thấy 74,18% sinh viên trường có việc làm trước khi tốt nghiệp. Nếu xét theo từng ngành học, 100% sinh viên ngành Marketing có việc làm phù hợp với chuyên môn. Hai ngành khác là Thương mại điện tử và Quản trị kinh doanh cũng đạt tỷ lệ việc làm sau khi ra trường cao, lần lượt là 97,53% và 97,48%.

Ngoài ra, 96,4% sinh viên ngành Kinh tế, 82,64% sinh viên khối ngành Luật cũng đã có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Cách nào để có việc làm sớm?

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong năm 2026, thị trường lao động dự báo tiếp tục trong tình trạng cung - cầu chưa cân đối, khi nhu cầu tuyển dụng vẫn cao hơn số người tìm việc. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025–2030 cho thấy nhu cầu nhân lực sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt ở các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ, công nghiệp chế biến và logistics.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM cho rằng nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi đang học năm cuối phản ánh xu hướng các doanh nghiệp chủ động “đặt hàng” nguồn nhân lực sớm nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng. Điều này cho thấy đòi hỏi về nhân lực có trình độ, kỹ năng thực tiễn tốt vẫn ở mức cao.

"Tỷ lệ sinh viên có việc làm sớm cũng phản ánh những chuyển biến tích cực trong đào tạo đại học khi các trường chú trọng hơn đến thực hành, thực tập và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, giúp sinh viên đáp ứng sát hơn yêu cầu tuyển dụng", ông Tuấn nói.

96% tân cử nhân Trường Đại học Hoa Sen có việc làm ngay khi chưa cầm bằng tốt nghiệp.

Đối với sinh viên mong muốn làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ông Tuấn đánh giá ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh được xem là điều kiện nền tảng, cùng với kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa doanh nghiệp quốc tế và khả năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, kiến thức chuyên môn vững, khả năng cập nhật công nghệ, tư duy linh hoạt và trải nghiệm thực tế là những lợi thế quan trọng.

Từ thực tế trên, chuyên gia này khuyên sinh viên cần chuẩn bị sớm cho thị trường lao động bằng cách chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế, phát triển song song kỹ năng mềm và chuyên môn, đầu tư vào ngoại ngữ và công nghệ, đồng thời duy trì tư duy học tập suốt đời. Thị trường lao động hiện nay ưu tiên giá trị thực tiễn hơn bằng cấp và sinh viên thích ứng tốt sẽ có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn.