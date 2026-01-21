ĐH Kinh tế TPHCM xét tuyển đại học 2026 chỉ bằng 2 phương thức

TPO - So với 5 phương thức xét tuyển đại học của năm 2025, năm nay ĐH Kinh tế TPHCM rút gọn chỉ còn 2 phương thức, trong đó phương thức xét tuyển kết hợp chiếm ưu thế.

Ngày 20/1, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

ĐH Kinh tế TPHCM chỉ xét tuyển đại học bằng 2 phương thức.

Theo UEH, năm 2026, nhà trường tuyển sinh tổng cộng 8.890 chỉ tiêu cho toàn hệ thống. Trong đó, cơ sở TPHCM (mã trường KSA) tuyển 8.240 chỉ tiêu với 82 chương trình đào tạo. UEH Mekong tại Vĩnh Long (mã trường KSV) tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo, sinh viên sẽ luân chuyển học tập năm cuối tại TP.HCM. Thí sinh có thể lựa chọn địa điểm học tập linh hoạt giữa TPHCM hoặc Vĩnh Long.

Đáng chú ý, UEH chỉ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn bộ các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Xét tuyển kết hợp.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, trong đó nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán × 2) ở hầu hết các chương trình. Riêng chương trình Tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh × 2.

Bên cạnh đó, trường bổ sung một số tổ hợp mới như Toán – Giáo dục kinh tế và pháp luật – tiếng Anh; Toán – Tin học – tiếng Anh, nhằm phù hợp với nhóm thí sinh có tư duy công nghệ, năng lực số và khả năng hội nhập quốc tế.

Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, là tổng hợp giữa điểm các kỳ thi (thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, kỳ thi V-SAT), điểm trung bình các năm học THPT, điểm cộng (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giải học sinh giỏi, học sinh trường chuyên) và điểm ưu tiên theo quy định. Hệ số giữa các thành phần điểm sẽ được UEH công bố cụ thể trong đề án tuyển sinh năm 2026.

Ngoài ra, UEH cũng xét tuyển thí sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài thông qua các chứng chỉ quốc tế như A-Level, IB, SAT hoặc ACT theo quy định.

UEH cho biết, phương thức xét tuyển kết hợp được điều chỉnh theo một công thức chung nhằm đánh giá toàn diện năng lực thí sinh, hướng đến nhóm học sinh giỏi toàn diện, có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên – lực lượng nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế.

Ở năm trước đó, Đại học Kinh tế TPHCM tuyển sinh 5 phương thức chính gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển chương trình nước ngoài, xét học bạ (điểm tổ hợp 3 môn lớp 12 hoặc điểm TB lớp 12), xét kết quả thi Đánh giá năng lực kết hợp tiếng Anh và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp tiếng Anh.

Với việc chỉ còn xét tuyển bằng 2 phương thức, UEH là cơ sở giáo dục có ít phương thức xét tuyển nhất trong mùa tuyển sinh năm nay tính đến thời điểm này, khi mà hầu hết các cơ sở giáo dục đều xét tuyển từ 3-5 phương thức.