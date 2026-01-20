Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hà Nội: Một trường có tới 117 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia

Hà Linh​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo danh sách kết quả thi học sinh giỏi quốc gia được Bộ GD&ĐT công bố năm nay, tại Hà Nội, học sinh đạt giải chủ yếu đến từ 4 trường THPT chuyên. Trong đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu khi giành được 117 giải.

Năm nay, toàn thành phố có 247 thí sinh dự thi thì số lượng thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chiếm hơn một nửa (140 em). Học sinh trường này cũng ẵm nhiều giải nhất, có thể nói là gần như toàn bộ giải nhất của Hà Nội với số lượng 22/26 giải. Bên cạnh đó, còn có 55 giải nhì, 24 giải ba và 16 giải khuyến khích. Với tổng số 117 giải/140 em dự thi, tỉ lệ học sinh đạt giải của trường này lên tới 83,5%.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam cũng có tới 25 em có đủ điều kiện dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trường xếp thứ hai về số lượng giải là THPT Chuyên Nguyễn Huệ với 39 giải (2 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba, 8 giải khuyến khích).

Trường THPT Chuyên Chu Văn An giành 30 giải (2 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba, 9 giải khuyến khích).

Trong 4 trường THPT chuyên của Hà Nội, trường THPT Chuyên Sơn Tây có số lượng học sinh đạt giải thấp nhất, chỉ 9 giải (3 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích).

dh.jpg
Các trường THPT tại Hà Nội có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Ở khối trường công lập, Trường THPT Quang Trung (Hà Đông) năm nay cũng góp 1 giải khuyến khích.

Đặc biệt, ở khối trường tư thục, năm nay 3 trường có học giành giải học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể: Trường THCS&THPT Newton có 9 em dự thi thì tất cả đều đạt giải (7 giải nhì, 2 giải ba); Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh có 1 em đạt giải ba; THPT Hoàng Long có 1 em đạt giải nhì.

Năm nay, giải học sinh giỏi quốc gia vắng bóng học sinh đến từ các trường “làng” của Hà Nội. Những năm trước, học sinh các trường “làng” như: THPT Minh Quang (Ba Vì); THPT Phùng Khắc Khoan(Thạch Thất); THPT Ngô Quyền (Ba Vì) có học sinh đạt giải.

hanoi.jpg
Sở GD&ĐT Hà Nội thống kê số lượng giải học sinh giỏi quốc gia ở từng môn thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay học sinh Thủ đô giành 207 giải, trong đó có tới 26 giải nhất. Có 2 môn, 100% học sinh dự thi đạt giải gồm: Vật lí và tiếng Anh. Các môn khác tỉ lệ học sinh đạt giải cao như: Toán 18/20; Hoá học 19/20; Sinh học 18/20; Ngữ văn 19/20; Tin học 19/20; Địa lí 19/20...

Hà Linh​
#Hà Nội #học sinh giỏi #giải học sinh giỏi quốc gia #Sở GD&ĐT Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục