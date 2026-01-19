Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 19/1, Hội đồng Trường Trường Đại học Hoa Sen (HSU) công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt giữ chức Hiệu trưởng, kể từ ngày 16/1/2026.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, có gần 30 năm gắn bó với giáo dục đại học Việt Nam. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM, được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2015 và bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2017.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng HSU, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt từng giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tháng 11/2025, ông được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen.

Trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho biết sẽ tiếp tục định hướng phát triển Trường Đại học Hoa Sen theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh đào tạo ứng dụng, đổi mới sáng tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, lấy năng lực làm việc thực tiễn của sinh viên làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nguyễn Dũng
