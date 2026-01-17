Phá trường cũ, trường mới còn trên giấy, cô trò chật vật đi 'ở trọ'

TPO - Gần 2 năm kể từ ngày ngôi trường cũ bị tháo dỡ để chờ xây mới, hơn 1.000 giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (Nghệ An) phải chật vật xoay xở trong cảnh đi học nhờ. Trong khi đó, dự án xây dựng trường mới vẫn “nằm trên giấy”, khiến những khó khăn ngày càng chồng chất.

Học nhờ, chi phí lớn, áp lực kéo dài

Cách đây gần 2 năm, do Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án xây dựng mới toàn bộ ngôi trường. Ngay sau đó, các dãy nhà được tháo dỡ, mặt bằng được giải phóng để chờ khởi công công trình mới.

Tháng 8/2024, nhằm bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn, Trường Tiểu học Quang Trung được chính quyền địa phương bố trí thuê tạm cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An để bước vào năm học mới.

Trường Tiểu học Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Theo dự kiến ban đầu, dự án xây dựng trường mới sẽ hoàn thành trong khoảng 1,5 năm và được đưa vào sử dụng. Trên cơ sở đó, UBND TP Vinh (cũ) chỉ phê duyệt kinh phí thuê địa điểm tạm trong thời gian 2 năm học.

Tuy nhiên, theo hợp đồng ký kết giữa chính quyền địa phương và Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An, Trường Tiểu học Quang Trung chỉ được thuê 26 phòng học, không bao gồm khu bếp ăn bán trú phục vụ học sinh.

Bà Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, trường phải thuê 26 phòng học với giá 6 triệu đồng/phòng/tháng, tổng chi phí khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng mỗi năm. Chưa kể, nhà trường còn phải chi thêm 25 – 30 triệu đồng mỗi tháng cho tiền điện, nước và các khoản phát sinh khác.

Sau gần 2 năm phá trường cũ để xây dựng trường mới, đến nay khu vực này vẫn chỉ là bãi đất trống.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có gần 1.100 học sinh, trong đó, có tới gần 99% các em đăng ký ăn bán trú. Trong khuôn viên Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An có một khu bếp rộng rãi đang bỏ trống, song việc sử dụng gặp vướng mắc do phát sinh chi phí thuê. Ban đầu hai bên thỏa thuận hoán đổi một phòng học để làm bếp ăn, nhưng sau đó phía “chủ nhà” yêu cầu trả 7,5 triệu đồng/tháng.

“Nhà trường không có nguồn kinh phí để chi trả khoản này. Không có bếp, chúng tôi buộc phải tính phương án mua suất ăn công nghiệp bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi suất ăn lên tới 44.000 đồng, đồ ăn thường nguội, khó kiểm soát chất lượng, trong khi nếu tự nấu chỉ khoảng 25.000 đồng/suất”, bà Hương lo lắng.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung phải thuê các phòng học tại Trường Đại học Công nghiệp Nghệ An để dạy học.

Phụ huynh từng đề xuất đóng góp thêm 7.000 đồng/học sinh/tháng để thuê bếp, nhưng phương án này tạm dừng khi lãnh đạo phường Thành Vinh hứa bố trí ngân sách hỗ trợ. Dù vậy, đến nay nguồn kinh phí vẫn chưa được cấp, trong khi phía trường đại học liên tục yêu cầu thanh toán tiền thuê, đẩy nhà trường vào tình thế bế tắc.

Phải thuê trường đến khi nào?

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, một số dự án xây dựng trường học trên địa bàn bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện địa phương đã hoàn tất hồ sơ và khởi công xây dựng Trường THCS Quang Trung. Riêng dự án Trường Tiểu học Quang Trung hiện đang trong quá trình tổ chức đấu thầu. “Địa phương sẽ ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các dự án trường học, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng”, ông Diệu nói.

Các phòng học chật chội khiến việc học tập, giảng dạy gặp nhiều bất cập.

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, do chậm tiến độ, UBND TP Vinh (cũ) chỉ cấp kinh phí để thuê địa điểm trong vòng 2 năm nên hiện nay phường đã làm tờ trình lên tỉnh xin bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2026 để tiếp tục thuê địa điểm cho các trường.

Trong lúc chờ đợi các thủ tục được tháo gỡ, thầy cô và gần 1.100 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung vẫn phải tiếp tục học tập trong điều kiện thuê mượn, chật hẹp, phát sinh nhiều chi phí và bất cập.

Mong mỏi lớn nhất của giáo viên, phụ huynh và học sinh là dự án trường mới sớm được khởi công, để việc dạy và học được ổn định, đúng với yêu cầu của một môi trường giáo dục tiểu học an toàn, đầy đủ và bền vững.

Học sinh không có nhiều không gian để vui chơi.

“Sau khi thành lập Ban quản lý dự án của phường, dự kiến dự án sẽ được triển khai trong tháng 2/2026. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm được khởi công để thầy trò có nơi học tập ổn định, an toàn, khang trang. Việc học nhờ kéo dài không chỉ tốn kém mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng giáo dục”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung bày tỏ.