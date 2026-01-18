Trường đại học lâu đời ở TPHCM đổi tên, hiệu trưởng trấn an người học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM - ngôi trường có hơn 60 năm lịch sử thu hút nhiều sự quan tâm. Lãnh đạo nhà trường cho biết quyết định này phù hợp định hướng phát triển mới, phản ánh đúng hơn định hướng và nhiệm vụ đào tạo hiện nay.

PGS.TS Lê Hiếu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (trước đây là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) đã chính thức thông tin về việc đổi tên trường tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2026, diễn ra sáng 18/1 tại TPHCM.

Chương trình có sự tham gia của gần 10.000 học sinh từ các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và đại diện nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

img9144-1768375170672172888142.jpg
Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM vừa được đổi tên từ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

PGS.TS Lê Hiếu Giang cho biết việc đổi tên một ngôi trường có bề dày lịch sử chắc chắn đi kèm nhiều tâm tư. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, trong suốt chặng đường đó, nhà trường xây dựng được một thương hiệu vững chắc, có sức lan tỏa sâu rộng qua nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Tuy nhiên, PGS.TS Lê Hiếu Giang đánh giá việc đổi tên trường là sự điều chỉnh thích hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sự phát triển thực tế của nhà trường trong giai đoạn mới. Trường không còn đảm nhiệm chức năng đào tạo sư phạm kỹ thuật từ năm 2018, nên tên gọi mới là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM phản ánh đúng hơn định hướng và nhiệm vụ đào tạo hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh trường được quy hoạch là một trong 5 trường đại học công nghệ - kỹ thuật trọng điểm của cả nước đến năm 2025.

Thông tin về kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của trường, TS Quách Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng cho hay ngoài việc xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ tuyển sinh kết hợp nhiều phương thức, gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT và kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Với một số ngành như kiến trúc, kiến trúc nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa, trường áp dụng thêm điểm thành phần môn năng khiếu trong xét tuyển.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành từ Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật thành lập ngày 5/10/1962. Qua nhiều lần thay đổi và phát triển, năm 1972 trở thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức, đến năm 1974 được nâng cấp thành Trường Đại học Giáo dục Thủ Đức. Ngày 27/1/1976, Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức và sau đó năm 1984 sáp nhập với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức, đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Hiện, trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên sau đại học với khoảng 700 giảng viên, thế mạnh đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ. Năm 2025, lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM lọt vào nhóm 13 trường có doanh thu nghìn tỷ (1.120 tỷ đồng).

Anh Nhàn
