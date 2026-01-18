Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Quá tải trường lớp ở TPHCM: Học sinh phải học 3 ca mỗi ngày

Anh Nhàn
TPO - Khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cho thấy nhiều phường ở TPHCM đang rơi vào tình trạng quá tải trường lớp nghiêm trọng. Sĩ số học sinh vượt chuẩn, thiếu hàng trăm phòng học, có nơi học sinh phải học 3 ca/ngày.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM vừa có báo cáo kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, công tác giáo dục - đào tạo và quy hoạch mạng lưới trường lớp tại một số phuòng trên địa bàn. Kết quả cho thấy áp lực trường lớp tại nhiều địa bàn đang ở mức rất cao, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Tại phường Hiệp Bình, tổng số học sinh từ mầm non đến THCS gần 20.000 em, nhưng toàn phường còn thiếu tới 242 phòng học. Trường THCS Hiệp Bình hiện phải tổ chức dạy học 3 ca/ngày, kể cả thứ bảy, sĩ số thấp nhất cũng lên đến 47 học sinh/lớp, không đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều phòng học không đạt chuẩn, học sinh phải sinh hoạt thể chất tại hành lang.

1382852963639045229.jpg
Học sinh TPHCM trong một buổi học.

Phường An Phú hiện thiếu 144 phòng học tiểu học và 86 phòng học THCS. Sĩ số trung bình từ 46–50 học sinh/lớp khiến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá, nhiều trường trên địa bàn khó duy trì hoặc không đạt chuẩn quốc gia theo quy định mới do quá tải học sinh và cơ sở vật chất chưa bảo đảm.

Tại phường Bình Hòa, nhu cầu học tập tăng nhanh nhưng toàn phường mới có 205 phòng học công lập. Các trường từng đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí cũ hiện không đủ điều kiện tái công nhận do vượt định mức lớp học, sĩ số cao và thiếu phòng chức năng.

Riêng phường Long Bình, dù có đủ các cấp học từ mầm non đến THPT, song nhiều trường được xây dựng từ 15-20 năm trước đã xuống cấp. Một số trường phải sử dụng phòng thí nghiệm làm phòng học tạm. "Tình trạng vừa thi công vừa dạy học tại cac dự án cải tạo gây mất an toàn cho học sinh và anh hưởng chất lượng dạy học", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập trong công tác quy hoạch và đầu tư công, đặc biệt là dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn bỏ hoang do phải điều chỉnh quy hoạch 3 lần và nhà thầu mất năng lực. Việc dự án bị kéo dài đến giai đoạn trung hạn 2026-2030 mới tái khởi công là quá chậm trễ so với nhu cầu.

Đồng thời, công tác dự báo dân số và quy hoạch mạng lưới trường lớp chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số cơ học và việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên cơ sở khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM kiến nghị UBND TPHCM rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp thực tế; ưu tiên quỹ đất giáo dục; đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học trọng điểm; đồng thời bảo đảm đầu tư đồng bộ giữa xây dựng cơ bản và trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ban cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, có lộ trình cụ thể nhằm giảm sĩ số học sinh/lớp, bảo đảm quyền được học tập trong điều kiện an toàn, đạt chuẩn cho học sinh trên địa bàn TPHCM.

Anh Nhàn
