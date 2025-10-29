Trường học sẽ dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1

TPO - Bộ GD&ĐT sẽ triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông thay vì từ lớp 3 như hiện nay nhằm thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, góp phần phát triển con người Việt Nam trong thời đại khoa học và công nghệ, kỉ nguyên số, tăng cường hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lí và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3.

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh để góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đối với giáo dục mầm non, trẻ sẽ được trải nghiệm, làm quen với tiếng Anh; hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Đối với giáo dục phổ thông, học sinh hình thành, phát triển năng lực, kĩ năng sử dụng tiếng Anh trong phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối với giáo dục đại học, mục tiêu là phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy các học phần. Phát triển giáo dục đại học thành trụ cột dẫn dắt quốc gia trong hệ sinh thái tiếng Anh với năng lực hội nhập sâu rộng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo bằng tiếng Anh.

Cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh

Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Bộ GD&ĐT ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (từ năm 2025 đến năm 2045), được triển khai với 3 giai đoạn.

Giai đoạn (2025-2030) xây dựng nền tảng và chuẩn hóa; 100% cơ sở giáo dục mầm non vùng thuận lợi đảm bảo điều kiện cho trẻ làm quen tiếng Anh. 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Hiện nay, các trường đang dạy bắt buộc tiếng Anh từ lớp 3.

Giai đoạn (2030-2035): 80% cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước cho trẻ làm quen tiếng Anh; 30% trường phổ thông đạt mức độ 1.

Giai đoạn (2035-2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao - tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Đề án yêu cầu phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên dạy tiếng Anh đảm bảo số lượng, chất lượng.

Khảo sát và đánh giá năng lực tiếng Anh đối với giáo viên, giảng viên dạy tiếng Anh và dạy các môn học khác bằng tiếng Anh ở các cấp học, các trình độ đào tạo.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, đối với bậc học mầm non, để triển khai thành công đề án cần có 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh/1 cơ sở giáo dục mầm non. Như vậy dự kiến sẽ phát sinh thêm biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên cả nước thêm 12.000 người.

Đề triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình Giáo dục phổ thông sẽ phát sinh thêm biên chế giáo viên trong các trường tiểu học trên cả nước thêm khoảng gần 10.000 người.

Ngoài ra, cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035 để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của đề án.