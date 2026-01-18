Thí sinh đạt điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO 'bật mí' cách học và làm đề Toán, tiếng Anh

TPO - Ban tổ chức Cuộc thi đấu trường Toán học Châu Á – AIMO cho biết, chỉ hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra đợt 3, Vòng Sơ loại. Đây cũng là đợt cuối cùng của Vòng Sơ loại do đó, thí sinh hãy nhanh chóng đăng ký dự thi. Trong đợt thi trước, kết quả ghi nhận một số thí sinh xuất sắc giành điểm tuyệt đối 100/100. Các bạn chia sẻ kinh nghiệm ôn tập cùng cách làm bài thi hiệu quả.

Kỳ vọng giành Huy chương Vàng AIMO

Lê Minh Khôi, lớp 6G0, Trường THCS & THPT Newton (Hà Nội) vỡ oà cảm xúc vui sướng khi biết mình là một trong những thí sinh đạt điểm tuyệt đối ngay Vòng Sơ loại. Trong khi làm bài thi, có những câu hỏi khá hóc búa khiến em phải cân não nhưng nhờ sự kiên trì, tư duy logic nên hoàn thành bài thi vừa đúng thời gian.

Khôi chia sẻ, điều em tự hào nhất không chỉ là con số 100% các câu hỏi trả lời đúng, mà là sự xác nhận rằng sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của mình đã bước đầu đạt được kết quả tốt.

Lê Minh Khôi, lớp 6G0, Trường THCS & THPT Newton (Hà Nội) đạt 100 điểm ngay ở Vòng Sơ loại AIMO.

Đây là một cột mốc quan trọng, tiếp thêm cho em động lực, sự tự tin. Cùng với điểm số cao qua các bài kiểm tra học kỳ trên lớp, điểm cuộc thi AIMO cho em thấy, phương pháp học tập của mình đang rất đúng hướng. Ở nhà em thường làm hết bài tập cô giao, đồng thời tham khảo, ôn luyện thêm các đề Toán nâng cao để rèn tư duy, kỹ năng làm đề.

Tuy nhiên, nam sinh cũng hiểu rằng, các vòng thi tiếp theo sẽ còn khó khăn khi câu hỏi trong đề thi có thể khó hơn, nhiều bạn giỏi cùng thi. Nhưng em sẽ nỗ lực hết mình để ôn tập kiến thức cơ bản, nâng cao, rèn các dạng Toán mang tính thực tế để tự tin bước vào vòng trong.

“Em kỳ vọng, không chỉ dừng lại ở giải thưởng Huy chương Vàng, mà là cơ hội được có tên trong danh sách các thí sinh được tham gia thi đấu tại đấu trường Quốc tế trong năm nay”, Minh Khôi nói.

Nam sinh Trường THCS&THPT Newton cũng tiết lộ, trong đợt thi vừa qua, câu hỏi về dạng toán tư duy logic là thử thách lớn. Nhất là khi đọc lướt đề, em đã có chút bối rối, thậm chí mất bình tĩnh nhưng sau ít giây trấn an, em đã đọc kỹ đề bài 2, 3 lần, sau đó phân tích đề để giải quyết trọn vẹn bài toán ngay trong những phút cuối.

Để chuẩn bị cho AIMO, Minh Khôi đã xây dựng một kế hoạch học tập khá chi tiết. Mỗi ngày, em dành khoảng 1-2 giờ để luyện tập các đề thi. Ngoài các bộ đề thi mẫu của AIMO các năm trước, em còn tìm đọc và làm các tài liệu mà bố mẹ tìm kiếm trên mạng hoặc tài liệu trong sách tham khảo.

Với AIMO, thử thách với các thí sinh là phải làm Toán bằng tiếng Anh. Để làm được như vậy, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực tốt cả hai môn học quan trọng đó. Riêng Khôi, em không học thuộc lòng thuật ngữ một cách máy móc mà rèn tư duy thông qua việc đọc hiểu bản chất vấn đề bằng tiếng Anh. Khi đã nắm chắc các từ khóa cốt lõi của toán học, Khôi dành sự tập trung hoàn toàn vào các con số và logic.

Khôi so sánh một cách đơn giản là, các bài Toán tại trường vốn tập trung nhiều vào tính toán theo công thức nhưng Toán tại Cuộc thi AIMO đòi hỏi thí sinh phải có khả năng quan sát và tư duy đột phá.

Nghĩa là học sinh phải có thói quen đọc lướt để nắm ý chính, sau đó mới đi sâu vào chi tiết. Nam sinh luôn tự đặt câu hỏi: "Bài toán này đang thực sự muốn mình tìm cái gì?" trước khi bắt tay vào giải. Việc làm quen với nhiều cấu trúc đề quốc tế giúp em hình thành một "phản xạ" tự nhiên trước những cách diễn đạt lạ nên không bất ngờ khi gặp câu khó.

Dành nhiều thời gian cho Toán

Bên cạnh đó, cậu bạn lớp 2 G01 Trường PT Liên cấp Newton (Hà Nội) - Vũ Lê Quang Dũng cũng khẳng định năng lực Toán nổi trội bằng bài thi đạt điểm số tuyệt đối.

Gia đình Dũng cho biết, em hứng thú với các con số, tính toán từ rất sớm. Với Toán, Dũng có niềm say mê kỳ lạ. Em luôn dành nhiều thời gian nhất cho môn học này, thích suy nghĩ, tìm cách giải các bài toán và rất vui khi tìm ra đáp án đúng.

Vũ Lê Quang Dũng, lớp 2 G01 Trường PT Liên cấp Newton B.

Dũng nói, việc học Toán giúp em rèn luyện tư duy và khả năng tư duy một vấn đề logic hơn. Tuy nhiên một số bài toán nâng cao khiến con gặp khó khăn, thậm chí nhiều bài “không thể nào giải nổi”. Khi đó, bố, mẹ sẽ hướng dẫn từng bước để em hiểu sau đó và luyện tập dạng bài đó thường xuyên hơn, nắm chắc kiến thức.

Trong quá trình học tập, gia đình luôn đồng hành và động viên con mỗi ngày. Con có ý thức học bài, làm bài tập đầy đủ và dần hình thành thói quen tự học. Khi gặp bài khó, con mạnh dạn hỏi thầy cô, anh chị và mọi người trong gia đình để hiểu bài

Ngoài ra, Dũng cũng yêu thích môn Tiếng Anh và được gia đình cho tiếp cận môn học này từ sớm nhưng em cũng chia sẻ về việc gặp khó khăn là ghi nhớ từ vựng và phát âm. Gia đình cho con học qua tranh ảnh, bài hát và ôn tập hằng ngày để việc học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

“Em nhờ bố mẹ đăng ký tham dự kỳ thi AIMO nhằm để con thử sức với các bài toán tư duy, rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh khi tham gia các sân chơi trí tuệ. Qua đó, con có thêm động lực học tập và niềm yêu thích với môn Toán”, Dũng nói.

Theo Ban tổ chức AIMO, đợt 3 Vòng Sơ loại diễn ra ngày Chủ nhật (1/2) tới. Thí sinh truy cập địa chỉ: http://aimo.tienphong.vn để đăng ký dự thi.

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, cuộc thi Đấu trường Toán học - AIMO năm 2025-2026 do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.