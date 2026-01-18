Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hoá học Châu Á

TPO - Học sinh Việt Nam giành 44 huy chương, giải thưởng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á (AChO) năm 2026.

Cụ thể, có 1 thí sinh giành giải Quán quân; 11 em giành Huy chương Vàng và 22 em Huy giành Huy chương Đồng.

Kỳ thi AChO – vòng Quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Bali (Indonesia) từ ngày 15-18/1 vừa khép lại với sự tham gia của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, bao gồm: Bangladesh, Bolivia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Romania, Thailand...

Cuộc thi thu hút hàng nghìn thí sinh xuất sắc tranh tài ở hai cấp độ A và B, mang đến một sân chơi học thuật nghiêm túc, chuẩn quốc tế.

Tại đấu trường quốc tế năm nay, đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng cộng 44 giải thưởng.

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi AchO năm 2026.

Trong đó, ở cấp độ A, Quán quân AChO Quốc tế 2026 (Cấp độ A) thuộc về em Ngô Thuỳ Dương – Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ngoài ra, có 5 thí sinh giành Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng.

Ở cấp độ B, học sinh Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Thí sinh giành Huy chương Vàng gồm: Em Nguyễn Minh Trường – THCS Trần Quang Khải (Hà Nội); Em Ngô Thuỳ Dương – Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội); Em Nguyễn Hoàng Minh Đức – Trường Liên cấp THCS & Tiểu học tư thục Ngôi Sao, Hà Nội; Nguyễn Doãn Bảo Phúc – THCS Trần Quốc Toản; Nguyễn Ngọc Hà My – THCS Trần Quốc Toản (Hà Nội).

Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á là một trong những kỳ thi quốc tế uy tín nhất về Hóa học bằng tiếng Anh, dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có niềm đam mê nghiên cứu và khám phá khoa học.

Kỳ thi được tổ chức thường niên bởi Tổ chức Olympic STEM (OCSO – Trung tâm tổ chức Olympic STEM). AChO quy tụ hàng trăm thí sinh tài năng đến từ nhiều quốc gia, trở thành một trong những sân chơi học thuật danh giá trong lĩnh vực Hóa học dành cho học sinh phổ thông nhằm thúc đẩy niềm yêu thích, tinh thần nghiên cứu Hóa học trong học sinh phổ thông đồng thời khuyến khích tư duy sáng tạo, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Thành tích ấn tượng tại AChO Quốc tế 2026 của học sinh Việt Nam không chỉ phản ánh năng lực học thuật vững vàng, mà còn khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập quốc tế.