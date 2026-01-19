Nestlé MILO đồng hành Lễ Khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục

Với mục tiêu khuyến khích lối sống năng động, nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất toàn diện cho học sinh Việt Nam, nhãn hàng Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa khởi động một mùa hội thi sôi động, mà còn là điểm nhấn quan trọng mở đầu chuỗi hoạt động phát triển thể thao học đường của Thành phố trong những ngày đầu năm.

Qua đó, tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trong việc xây dựng môi trường học tập năng động, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện cho học sinh.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Thế giới - Worldkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục

Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026 được tổ chức với quy mô lớn, hình thức triển khai đổi mới, quy tụ 20 môn thể thao đa dạng, phù hợp với nhiều thể trạng, sở thích và năng lực khác nhau của học sinh. Đáng chú ý, Hội thi năm nay lần đầu tiên triển khai hai cấp thi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, qua đó mở rộng phạm vi tổ chức, gia tăng cơ hội tham gia cho học sinh trên toàn Thành phố, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thể dục thể thao trong toàn ngành giáo dục.

Lễ diễu hành thuộc Lễ khai mạc Hội thi Thể dục thể thao học sinh TP HCM

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện đơn vị xác lập kỷ lục Việt Nam (VietKings) và đơn vị xác lập kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao chứng nhận Kỷ lục Đồng diễn Võ nhạc Vovinam tại nhiều trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và Thế giới. Các đơn vị đồng sở hữu kỷ lục gồm Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Thành tích được xác lập với sự tham gia của 738.220 học sinh tại 1.442 điểm trường trên toàn Thành phố vào tháng 12.2025, phản ánh quy mô triển khai sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả trong hệ thống giáo dục.

Trước đó, màn đồng diễn Võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh TP.HCM vào tháng 11.2025 cũng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, được ghi nhận đồng thời ở cấp Việt Nam và Thế giới. Chuỗi hoạt động liên tiếp này đã trở thành cột mốc tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM, đồng thời cho thấy sự chung tay hiệu quả giữa ngành giáo dục, các tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp đồng hành trong việc xây dựng thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và giàu bản lĩnh.

200 học sinh THCS Bàn Cờ đồng diễn Vovinam cùng vận động viên Liên đoàn Vovinam TP.HCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh ý nghĩa của việc xác lập “Kỷ lục kép” Việt Nam và Thế giới, coi đây là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh Thành phố. Từ dấu ấn này, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026 chính thức khởi động, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong giáo dục toàn diện. Ông đề nghị công tác tổ chức bảo đảm nghiêm túc, an toàn, công bằng; gắn thi đấu với phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và tăng cường truyền thông, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng thế hệ học sinh khỏe mạnh, tự tin, sẵn sàng cống hiến.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Là đối tác đồng hành lâu năm của thể thao học đường, Nestlé MILO luôn cam kết khuyến khích các hình thức vận động đa dạng, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và phát triển thế mạnh riêng thông qua thể thao. Thông qua việc đồng hành cùng Hội thi với 20 môn thể thao, chúng tôi mong muốn lan tỏa sứ mệnh xây dựng thế hệ Việt Nam năng động, với thông điệp rằng mỗi môn thể thao đều mang những giá trị riêng, bất kỳ môn thể thao nào cũng giúp học sinh có thể phát triển và nỗ lực rèn luyện nào cũng giúp các em vươn xa”

Không chỉ đồng hành cùng chương trình lần này, Nestlé MILO luôn tích cực phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai chương trình Năng Động Việt Nam từ năm 2016. Thông qua các sân chơi thể thao quen thuộc như Trại hè Năng lượng (Energy Camp), Ngày hội đi bộ, Champ Move và các sân chơi chuyên môn cao phối hợp với các ban ngành như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Giải Bóng đá U11 Quốc gia, Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc,… Nestlé MILO đã và đang mang thể thao tiếp cận gần hơn đến hàng triệu trẻ em trên khắp cả nước mỗi năm. Với tầm nhìn dài hạn, Nestlé MILO cam kết tiếp tục chung tay cùng các đối tác để đẩy mạnh các chương trình thể thao học đường, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh.