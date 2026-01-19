Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 207 giải

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, đề thi và đáp án các môn năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh Hà Nội giành được 207 giải ở các môn thi.

Năm nay, toàn quốc có 6.750 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 270 học sinh so với năm học trước. Thí sinh dự thi ở 13 môn học, trong đó các môn khối Khoa học tự nhiên có số thí sinh tham gia trong khoảng từ 642 - 679. Môn Ngữ văn có số thí sinh tham gia nhiều nhất là 709 em. Trong số các môn ngoại ngữ, tiếng Anh có số thí sinh cao nhất là 689 em.

Cùng với việc công bố kết quả thi, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố đề thi, đáp án các môn.

Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng thông báo việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026. Kỳ thi dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026.

hsg-quoc-gia.jpg
Học sinh Hà Nội dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Theo đó thí sinh được triệu tập phải đạt mức điểm theo quy định. Cụ thể: môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên, môn Sinh học đạt từ 25 điểm trở lên; môn Tin học đạt từ 24,790 điểm trở lên.

Được biết, năm nay TP Hà Nội cử 247 học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia thì có 207 thí sinh đoạt giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra thường niên, nhằm khích lệ việc bồi dưỡng học sinh tài năng, thúc đẩy giáo dục mũi nhọn ở các trường THPT. Phần lớn học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hiện học tại các trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố.

Thí sinh có thể xem kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay tại đây

Hà Linh
#Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia #Hà Nội có 207 giải học sinh giỏi quốc gia #đề thi học sinh giỏi Quốc gia #đáp án các môn thi học sinh giỏi

Xem thêm

Cùng chuyên mục