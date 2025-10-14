Hà Nội: Trường không chuyên có nhiều học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia

TPO - Sáng 14/10, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 13 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn với 247 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trong số đó, có nhiều học sinh đến từ các trường không chuyên.

Hà Nội công bố danh sách 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Mỗi đội tuyển Hà Nội được cử 20 thí sinh dự thi, tuy nhiên có đội ít thành viên hơn do yêu cầu đảm bảo chất lượng thí sinh. Ví dụ môn tiếng Nga 19 học sinh, tiếng Nhật chỉ có 8 học sinh dự thi.

Trong số đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu với 140 em; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ 49 em; Trường THPT Chuyên Chu Văn An 36 em; Trường THPT Chuyên Sơn Tây 9 em.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng và động viên học sinh nỗ lực học tập, đạt kết quả tốt trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Đáng nói, trong danh sách dự thi học sinh giỏi quốc gia năm nay của Hà Nội có sự xuất hiện của nhiều học sinh các trường tư thục, công lập không chuyên khác gồm: THCS&THPT Newton 9 em; Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh 1 em; THPT Hoàng Long 1 em; THPT Quang Trung – Hà Đông 2 em.

Sở GD&ĐT Hà Nội ra mắt đội tuyển thi học sinh giỏi các môn.

Phát biểu động viên học sinh, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhiều năm qua, ngành Giáo dục luôn kiên định với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục và đào tạo chất lượng cao, coi trọng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.” Bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, là sứ mệnh cao cả – để hiện thực hóa mục tiêu Học thật - thi thật - nhân tài thật.

Học sinh được lựa chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia là những gương mặt tiêu biểu kết tinh của trí tuệ, nghị lực vươn lên và khát vọng học tập không ngừng. Để có mặt trong danh sách này, các em đã phải vượt qua nhiều vòng thi, nhiều buổi rèn luyện căng thẳng, thể hiện năng lực nổi trội và tinh thần kiên trì, nỗ lực.

Năm nay, mỗi môn, Hà Nội được cử 20 học sinh dự thi. Tuy nhiên, có những môn không đủ số lượng thí sinh dự thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thầy cô giáo, các nhà trường tập trung bồi dưỡng đồng thời chăm lo, đồng hành sát sao với từng học sinh, giúp các em tự tin tâm lý, vững vàng kiến thức trước khi bước vào kỳ thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm ngoái, học sinh Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế với 18 Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng quốc tế; 200 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.