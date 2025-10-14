Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hà Nội vẫn rất ‘tha thiết’ mô hình trường THCS trong trường chuyên

Hà Linh
TPO - Trả lời báo chí sáng 14/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, đánh giá kết quả học sinh sau THCS ở Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam rất tốt nên Sở GD&ĐT vẫn "tha thiết" được thí điểm đào tạo mô hình này ở trường chuyên.

Theo ông Cương, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên trong trường chuyên có hiệu lực từ ngày 15/10 nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, tạo nguồn nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu 4 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Sơn Tây xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.

Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn mong muốn được thành lập mô hình đào tạo bậc THCS trong trường THPT chuyên, tạo nguồn học sinh chất lượng cho các trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) trước đây có hơn 20 năm đào tạo bậc THCS.

Qua báo cáo của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam cho thấy, học sinh được đào tạo ở bậc THCS và THPT chuyên, giành được thành tích tốt, gặt hái nhiều huy chương, giải thưởng quốc gia, quốc tế. Trước đây, mô hình đào tạo học sinh THCS trong trường chuyên cũng triển khai thí điểm nhưng kéo dài 28 năm.

“Hiện nay, quy định của Bộ GD&ĐT không cho phép mô hình trường THCS trong trường chuyên. Nếu có cơ chế đặc thù, Hà Nội có thể triển khai mô hình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố nói riêng và đất nước nói chung sẽ rất tốt”, ông Cương nói.

Thực tế, hiện nay, các trường đại học có mô hình trường tiểu học, mầm non, THCS, THPT đang hoạt động. Ví dụ, năm ngoái, quận Cầu Giấy vừa có quyết định cho phép thành lập Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, với mô hình trường chuyên, hiện nay toàn thành phố có 4 trường thuộc hệ thống giáo dục công lập ở bậc THPT. Các trường tư mới chỉ có mô hình trường chất lượng cao, tuyển học sinh có năng lực nổi trội để đào tạo. Trong giáo dục không phân biệt trường công, trường tư nhưng phải được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Vấn đề này trước đó cũng từng được người đứng đầu ngành Giáo dục Hà Nội đề cập. Cụ thể, tháng 2/2025, tại lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường THPT Chu Văn An thành trường THPT Chuyên Chu Văn An, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT đang căn cứ vào Luật Thủ đô để hướng dẫn hoạt động của Trường THCS thuộc trường chuyên, trong đó có Trường Amsterdam đang tạm dừng tuyển sinh lớp 6.

Luật Thủ đô quy định, phát triển giáo dục, đào tạo để Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong đó, Hà Nội đầu tư, xây dựng hệ thống trường học chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

Tuy nhiên, thời điểm đó Bộ GD&ĐT cho rằng, Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định trường chuyên chỉ có ở cấp THPT. Nội dung này cũng được giữ nguyên ở Luật Giáo dục 2019. Mô hình khối THCS trong trường chuyên không nằm trong quy định pháp lý nào. Vì vậy, Bộ GD&ĐT kiên quyết yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy định, dừng tuyển sinh lớp 6.

Thực tế, hiện nay, Hà Nội đã có nhiều trường chất lượng cao ở các cấp học, trong đó có THCS.

Hà Linh
