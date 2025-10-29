Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

TPO - Trước đây, mỗi địa phương được chọn tối đa 10 thí sinh cho một môn dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm nay, Bộ GD&ĐT điều chỉnh nhiều nơi được chọn tới 30 thí sinh/môn thi.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ 9/12/2025, thay thế các quy định trước đó. Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức thi học sinh giỏi, thay đổi số lượng thí sinh đăng ký dự thi của các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, trước đây, Bộ GD&ĐT quy định: Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng Hà Nội và Thành phố HCM được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Điều này nhằm phù hợp với thực tế số lượng học sinh của Hà Nội và Thành phố HCM đông gấp nhiều lần so với các tỉnh khác.

Năm nay, Hà Nội đã chọn 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn. (ảnh: Hà Linh)

Quy định này được sửa thành: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho đội mỗi đội tuyển. Các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được quy định riêng. Trong đó, Thành phố HCM lên tới 40 thí sinh/đội tuyển.

Các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được quy định mới về số lượng thí sinh dự thi.

Các tỉnh như: Lâm Đồng, Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Long, TP Cần Thơ mỗi đội 30 thí sinh; các địa phương sáp nhập khác 20 thí sinh/mỗi đội.

Về bố trí phòng thi: Thí sinh dự thi môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn Ngoại ngữ, buổi thi viết, mỗi môn Ngoại ngữ được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất hai bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi Ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT cũng quy định quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và Hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.

Năm nay, Hà Nội đã chọn 247 học sinh thuộc 13 đội tuyển các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Đức để tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Mỗi đội tuyển Hà Nội được cử 20 thí sinh dự thi, tuy nhiên có đội ít thành viên hơn do yêu cầu đảm bảo chất lượng thí sinh. Ví dụ môn tiếng Nga 19 học sinh, tiếng Nhật chỉ có 8 học sinh dự thi.