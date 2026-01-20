18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia năm nay ở những trường nào?

Thủ khoa môn Toán là em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Toán 1, đến từ Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với số điểm "khủng" là 36,5 trên thang điểm 40. Với mức điểm này, Nhật Nam vượt xa nhiều thí sinh khác.
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng có thêm một thủ khoa môn Sinh học là em Võ Thùy Trang với số điểm 29,5. Theo thông tin từ nhà trường, em Võ Thùy Trang lặp lại cú đúp với 2 năm liên tiếp đạt giải nhất kỳ thi thi học sinh giỏi quốc gia và năm nay giành vị trí thủ khoa toàn quốc. Trước đó, khi còn là học sinh lớp 10, Thùy Trang đã giành được giải nhất quốc gia Kỳ thi khoa học kĩ thuật (ViSEF) và trong đội tuyển đi thi cấp quốc tế tại Los Angeles (Mỹ).
Thủ khoa môn Hoá đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội với số điểm 37,75.
Thủ khoa môn Lí đến từ Trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hoá với số điểm 34.
Ở bộ môn Lịch sử, có 2 thủ khoa cùng mức điểm 17,75 đến từ Trường THPT Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn và THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ.
Môn Địa lí có 4 thủ khoa cùng mức điểm 16,5 đến từ các trường THPT gồm: THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng; THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An; THPT Chuyên Biên Hoà – Ninh Bình; THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Môn tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng mức điểm 16,8 đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng và THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Ninh Bình.
Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng cùng lúc có tới 3 thủ khoa ở các môn: Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga.
Các tỉnh, đơn vị có học sinh thủ khoa học sinh giỏi quốc gia gồm: Hà Nội (1); Phú Thọ (2); Hà Tĩnh (1); Hải Phòng (3); Thanh Hoá (1); Nghệ An (1); Đại học Sư phạm Hà Nội (2); Lạng Sơn (1)…
Dưới đây là danh sách thủ khoa học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026:
|STT
|Môn thi
|Tên trường
|Số báo danh
|Điểm số
|1
|Toán
|THPT Chuyên Đại học Sư phạm
|38.01.09
|36,5
|2
|Hoá
|Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
|35.03.08
|37,75
|3
|Lí
|THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hoá
|32.02.04
|34
|4
|Tin học
|THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
|03.05.04
|32,557
|5
|Sinh học
|THPT Chuyên Đại học Sư phạm
|30.04.10
|29,25
|6
|Ngữ văn
|ĐHQG TP Hồ Chí Minh
|36.06.03
|16
|7
8
|Lịch sử
|THPT Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn
THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ
|04.08.09
23.08.09
|17,75
17,75
|9
10
11
12
|Địa lí
|THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng
THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
THPT Chuyên Biên Hoà – Ninh Bình
THPT Chuyên Hà Tĩnh
|04.08.09
23.08.09
24.08.21
16.08.03
|16,5
16,5
16,5
16,5
|13
14
|Tiếng Anh
|THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng
THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Ninh Bình
|04.09.03
24.09.20
|16,8
16,8
|15
|Tiếng Trung
|THPT Chuyên Thái Nguyên
|31.12.15
|16,95
|16
|Tiếng Pháp
|THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ
|25.11.10
|15,55
|17
|Tiếng Nga
|THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng
|04.10.07
|16,99
|18
|Tiếng Nhật
|THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
|35.13.02
|17,35
Theo Bộ GD&ĐT, năm nay toàn quốc có 6.750 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 270 học sinh so với năm học trước. Thí sinh dự thi ở 13 môn học. Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng thông báo việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 các môn: Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên, môn Sinh học đạt từ 25 điểm trở lên; môn Tin học đạt từ 24,790 điểm trở lên.
Như vậy, thủ khoa các môn (trừ ngoại ngữ) sẽ tiếp tục tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 trong 3 tới.