Giáo dục

Google News

18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia năm nay ở những trường nào?

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kết quả học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT công bố chiều 19/1, có 18 em thủ khoa ở các môn thi. Điều đáng nói, tất cả các học sinh thủ khoa đều đến từ các trường chuyên trên toàn quốc.

Thủ khoa môn Toán là em Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Toán 1, đến từ Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với số điểm "khủng" là 36,5 trên thang điểm 40. Với mức điểm này, Nhật Nam vượt xa nhiều thí sinh khác.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng có thêm một thủ khoa môn Sinh học là em Võ Thùy Trang với số điểm 29,5. Theo thông tin từ nhà trường, em Võ Thùy Trang lặp lại cú đúp với 2 năm liên tiếp đạt giải nhất kỳ thi thi học sinh giỏi quốc gia và năm nay giành vị trí thủ khoa toàn quốc. Trước đó, khi còn là học sinh lớp 10, Thùy Trang đã giành được giải nhất quốc gia Kỳ thi khoa học kĩ thuật (ViSEF) và trong đội tuyển đi thi cấp quốc tế tại Los Angeles (Mỹ).

thuy-trang.jpg
Võ Thùy Trang, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.

Thủ khoa môn Hoá đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội với số điểm 37,75.

Thủ khoa môn Lí đến từ Trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hoá với số điểm 34.

Ở bộ môn Lịch sử, có 2 thủ khoa cùng mức điểm 17,75 đến từ Trường THPT Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn và THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ.

Môn Địa lí có 4 thủ khoa cùng mức điểm 16,5 đến từ các trường THPT gồm: THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng; THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An; THPT Chuyên Biên Hoà – Ninh Bình; THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Môn tiếng Anh có 2 thủ khoa cùng mức điểm 16,8 đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng và THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Ninh Bình.

Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng cùng lúc có tới 3 thủ khoa ở các môn: Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga.

Các tỉnh, đơn vị có học sinh thủ khoa học sinh giỏi quốc gia gồm: Hà Nội (1); Phú Thọ (2); Hà Tĩnh (1); Hải Phòng (3); Thanh Hoá (1); Nghệ An (1); Đại học Sư phạm Hà Nội (2); Lạng Sơn (1)…

Dưới đây là danh sách thủ khoa học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026:

STT
 Môn thi
 Tên trường
 Số báo danh
 Điểm số
1
 Toán
 THPT Chuyên Đại học Sư phạm
 38.01.09
 36,5
2
 Hoá
 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
 35.03.08
 37,75
3
THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hoá
 32.02.04
 34
4
 Tin học
 THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
 03.05.04
 32,557
5
 Sinh học
 THPT Chuyên Đại học Sư phạm
 30.04.10
 29,25
6
 Ngữ văn
 ĐHQG TP Hồ Chí Minh
 36.06.03
 16
7
8
 Lịch sử
THPT Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn
THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ
 04.08.09
23.08.09
 17,75
17,75
9
10
11
12
 Địa lí
 THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng
THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
THPT Chuyên Biên Hoà – Ninh Bình
THPT Chuyên Hà Tĩnh
04.08.09
23.08.09
24.08.21
16.08.03
 16,5
16,5
16,5
16,5
13
14
 Tiếng Anh
 THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng
THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Ninh Bình
04.09.03
24.09.20
 16,8
16,8
15
 Tiếng Trung
 THPT Chuyên Thái Nguyên
 31.12.15
 16,95
16
 Tiếng Pháp
 THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Phú Thọ
 25.11.10
 15,55
17
 Tiếng Nga
 THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Phòng
 04.10.07
 16,99
18
 Tiếng Nhật
 THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
 35.13.02
 17,35

Theo Bộ GD&ĐT, năm nay toàn quốc có 6.750 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tăng 270 học sinh so với năm học trước. Thí sinh dự thi ở 13 môn học. Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng thông báo việc triệu tập thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 các môn: Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên, môn Sinh học đạt từ 25 điểm trở lên; môn Tin học đạt từ 24,790 điểm trở lên.

Như vậy, thủ khoa các môn (trừ ngoại ngữ) sẽ tiếp tục tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 trong 3 tới.

Hà Linh
