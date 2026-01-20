Sức hút đào tạo thạc sĩ thực chiến gắn với xu thế chuyển đổi số của UEF

Sự định hình lại nghề nghiệp dưới tác động của trí tuệ nhân tạo diễn ra ở các cấp độ nghề nghiệp khác nhau. Dù khi bắt đầu chọn ngành học hay đã gắn bó nhiều năm với một công việc, nhân sự cũng nhận ra ngay sự ảnh hưởng và lỗ hổng kiến thức, chuyên môn vẫn đang tồn tại.

Thấu hiểu thách thức đó, chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) với những ưu điểm đào tạo theo hướng “thực chiến” giúp người học vừa tích lũy hàm lượng kiến thức hàn lâm, vừa giải quyết các bài toán thực tiễn trong nghề nghiệp, công việc.

Chương trình thạc sĩ UEF hỗ trợ người học trên con đường nâng tầm sự nghiệp

Chương trình đào tạo linh hoạt, cập nhật

Cơn khát nhân lực chất lượng cao của thị trường luôn biến động thúc đẩy UEF triển khai đào tạo các chương trình thạc sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ công chúng và Marketing nhằm góp phần đáp ứng nguồn cung, bổ sung chất lượng nhân lực.

Điểm khác biệt cốt lõi của đào tạo chính là định hướng ứng dụng, bắt kịp xu thế ngành nghề. Khác với các chương trình nặng về lý thuyết đơn thuần, UEF xây dựng lộ trình học tập dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng học thuật vĩ mô và trải nghiệm thực tế sinh động.

Cấu trúc chương trình được thiết kế khoa học, nơi mỗi môn học là một sự giao thoa giữa kiến thức chuyên sâu và thực tiễn vận hành. Học viên không chỉ tiếp cận các học thuyết kinh tế hiện đại mà còn tham gia trực tiếp vào các dự án, nghiên cứu case study (tình huống thực tế) và các buổi tọa đàm chuyên đề. Thông qua các mô phỏng sát với môi trường làm việc, học viên được rèn luyện tư duy phản biện, khả năng thích ứng linh hoạt và kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh nhiều biến động.

Học viên trực tiếp tham gia vào các dự án để nâng cao khả năng thích ứng

Đặc biệt, để giải quyết bài toán thời gian cho nhân sự đang đi làm, chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo từ 18 - 24 tháng. Lịch học được bố trí linh hoạt ngoài giờ hành chính, kết hợp với địa điểm học tập ngay tại trung tâm thành phố với cơ sở vật chất hiện đại. Đây là điểm cộng lớn giúp học viên cân bằng hiệu quả giữa việc học tập và duy trì trong công việc chuyên môn.

Giáo trình hiện đại cùng đội ngũ giảng dạy đầu ngành

Chất lượng đào tạo tại UEF là kết hợp giữa giáo trình hiện đại, phương pháp giảng dạy đa chiều, cùng đội ngũ giảng viên đầu ngành. Đội ngũ giảng viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người truyền cảm hứng, những nhà tư vấn chiến lược với bề dày kinh nghiệm thực tế tại các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức lớn.

Phương pháp giảng dạy đa chiều khuyến khích học viên tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ. Nội dung đào tạo bám sát thực tiễn của thị trường lao động. Tại đây, học viên sẽ trực tiếp thảo luận, trao đổi đưa ra các phương án giải quyết các bài toán kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia, học viên không chỉ học cách xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp, lý giải bằng chuyên môn ngành học mà còn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Quá trình này giúp hình thành năng lực phân tích dữ liệu và tổng hợp thông tin, những kỹ năng tiên quyết để vượt qua thách thức trong bối cảnh hội nhập.

Mở rộng mạng lưới kết nối nghề nghiệp

Môi trường học tập tại UEF quy tụ cộng đồng học viên đa lĩnh vực là những cá nhân đang công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này tạo ra cơ hội tuyệt vời để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đa ngành và mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực.

Song song với các giờ học, UEF thường xuyên tổ chức chuỗi hội thảo, chuyên đề với sự góp mặt của các nhà quản trị, chuyên gia nghề nghiệp. Những đúc kết từ trải nghiệm thực tế của doanh nhân chính là nguồn tài liệu sống động, giúp học viên cập nhật bức tranh toàn cảnh của thị trường. Ngoài ra, mạng lưới cựu học viên thành đạt rộng lớn cũng là một thế mạnh của trường, tạo nên sân chơi để các thế hệ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Cộng đồng học viên UEF rộng lớn mang đến những cơ hội nghề nghiệp giá trị

Học thạc sĩ không đơn thuần là sự ghi nhận về mặt học thuật, mà là minh chứng cho sự phát triển của tư duy khoa học, năng lực chuyên môn vượt trội và khả năng quản trị doanh nghiệp. Chương trình thạc sĩ tại UEF là bệ phóng vững chắc, giúp nhân sự bứt phá khỏi vùng an toàn, tự tin đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao và hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm sự nghiệp.

UEF nhận hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 1 các ngành năm 2026 đến hết ngày 09/05/2026.