Một trường ở TPHCM lập kỷ lục với hơn 150 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia

TPO - Năm học 2025 2026, TPHCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia với 288 giải. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 153 giải, chiếm hơn một nửa tổng số.

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) là đơn vị có số lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất trên toàn quốc.

Theo thống kê, tổng số giải học sinh giỏi quốc gia của các địa phương trên cả nước là 288 giải. Riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đạt 153 giải, chiếm hơn một nửa tổng số giải và đứng đầu cả nước về thành tích tại kỳ thi năm nay.

Trong 153 giải mà học sinh nhà trường giành được, có 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Fanpage nhà trường

Với kết quả này, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trở thành trường trung học phổ thông có số lượng học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất cả nước trong năm học 2025 2026.

Ngoài Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các trường chuyên khác trên địa bàn TPHCM cũng đạt thành tích đáng chú ý tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giành 36 giải, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt 34 giải và Trường THPT chuyên Hùng Vương có 28 giải.

Bên cạnh các trường chuyên, năm nay nhiều trường THPT không chuyên ở TPHCM cũng có học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong số đó có thể kể đến các trường như Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THPT Tây Thạnh và Trường THPT An Nhơn Tây.

Sau khi thực hiện việc sáp nhập, số lượng thí sinh của TPHCM tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay tăng mạnh, gấp đôi so với những năm trước. Toàn thành phố có hơn 476 học sinh dự thi ở 12 môn học khác nhau.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết việc học sinh đạt số lượng giải cao nhất cả nước cho thấy thành phố đang đi đúng hướng trong đầu tư và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo ông Quốc, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có 29 trường của TPHCM tham gia đội tuyển, gồm 4 trường chuyên, 4 trường có lớp chuyên và 21 trường trung học phổ thông. Việc học sinh các trường không chuyên tham gia và đoạt giải phản ánh hiệu quả trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin thêm, ngoài môn tiếng Anh, các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học đều đạt kết quả cao, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TPHCM trong thời gian tới.