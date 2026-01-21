Hơn 1 triệu mũ bảo hiểm sẽ được trao tặng trong chiến dịch 'Tết An Toàn – Xuân An Khang' của Ocean Edu dịp đầu năm mới

Trước thềm Tết Nguyên đán, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu chính thức khởi động chiến dịch cộng đồng “Tết An Toàn – Xuân An Khang” trên phạm vi toàn quốc. Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa thông điệp an toàn, trách nhiệm cộng đồng, góp phần mang đến một mùa xuân an lành cho học sinh và gia đình Việt.

Theo kế hoạch, chiến dịch được tổ chức tại các trường mầm non, tiểu học, khu dân cư và tổ dân phố tại nhiều địa phương, với sự phối hợp của gần 200 chi nhánh Ocean Edu cùng nhà trường và chính quyền sở tại. Trọng tâm của chương trình là hoạt động trao tặng hơn 1.000.000 mũ bảo hiểm, cùng nhiều phần quà học tập và học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt, như một lời chúc đầu năm đầy ý nghĩa gửi tới các em nhỏ.

Ocean Edu triển khai chiến dịch “Tết An Toàn – Xuân An Khang”, trao tặng hơn 1 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh trên toàn quốc.

Từ món quà đầu xuân đến thông điệp giáo dục bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, “Tết An Toàn – Xuân An Khang” được Ocean Edu triển khai với định hướng lan tỏa thông điệp giáo dục tích cực:

mỗi hành trình đến trường của trẻ đều cần được bảo vệ bằng sự quan tâm, ý thức và hành động cụ thể từ gia đình và cộng đồng.

Thông qua các hoạt động truyền thông tại trường học và khu dân cư, phụ huynh và học sinh được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ nhỏ – một thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết khi mật độ giao thông gia tăng.

Đại diện Ocean Edu chia sẻ, trẻ em luôn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những rủi ro trong cuộc sống thường nhật. Vì vậy, việc lựa chọn an toàn làm thông điệp trung tâm cho chiến dịch đầu năm không chỉ mang ý nghĩa thời điểm, mà còn góp phần hình thành nhận thức đúng đắn và bền vững cho học sinh và phụ huynh.

Mũ bảo hiểm Ocean Edu cùng học phẩm và học bổng được chuẩn bị trao tặng học sinh trong khuôn khổ chiến dịch.

Gắn kết giáo dục với trách nhiệm xã hội

“Tết An Toàn – Xuân An Khang” là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng được Ocean Edu duy trì thường niên trong suốt nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Ocean Edu không chỉ trao tặng những món quà vật chất, mà còn mong muốn đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong việc vun đắp các giá trị sống tích cực cho trẻ ngay từ sớm.

Trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, Ocean Edu xác định trách nhiệm của một đơn vị giáo dục không chỉ nằm ở giảng dạy kiến thức, mà còn ở việc góp phần xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, nhân văn cho học sinh. Những hoạt động cộng đồng như “Tết An Toàn – Xuân An Khang” chính là cách Ocean Edu hiện thực hóa cam kết đó bằng những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống.

Bên cạnh ý nghĩa xã hội, chiến dịch cũng là cầu nối giúp các chi nhánh Ocean Edu tăng cường gắn kết với nhà trường, phụ huynh và địa phương, qua đó lan tỏa hình ảnh một thương hiệu giáo dục gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Ocean Edu thường xuyên phối hợp cùng nhà trường và địa phương tổ chức các hoạt động trao tặng quà, học bổng cho học sinh.

Lan tỏa giá trị giáo dục từ các hoạt động cộng đồng

Song song với chiến dịch “Tết An Toàn – Xuân An Khang”, Ocean Edu nhiều năm qua đã kiên trì theo đuổi định hướng lan tỏa giá trị giáo dục thông qua các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, được triển khai bài bản và gắn bó chặt chẽ với hệ thống giáo dục địa phương.

Trên khắp cả nước, Ocean Edu thường xuyên phối hợp cùng các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục tại nhiều tỉnh, thành phố để tổ chức các sân chơi học thuật và hoạt động giao lưu tiếng Anh dành cho học sinh. Nhiều cuộc thi quy mô lớn như English Primary & Junior Achievers, IELTS Circle of Champions, hay các hoạt động đánh giá theo chuẩn Cambridge Assessment English đã trở thành những điểm hẹn quen thuộc, góp phần khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh, tạo động lực học tập và giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực trong môi trường học đường.

Bên cạnh đó, Ocean Edu đặc biệt chú trọng đến các chương trình học bổng và hoạt động cộng đồng, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho nhiều đối tượng học sinh. Các chương trình học bổng như “Thắp sáng tài năng tiếng Anh”, “Ươm mầm tài năng”, cùng học bổng IELTS được triển khai thường xuyên, hướng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích học tập tốt, qua đó tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và phát triển bản thân.

Trong quá trình triển khai các hoạt động xã hội, Ocean Edu cũng tích cực đồng hành cùng Đoàn Thanh niên, tổ dân phố và các đơn vị địa phương, phối hợp thực hiện nhiều chiến dịch giáo dục cộng đồng như tuyên truyền an ninh, an toàn học đường, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em và gia đình. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa nhận thức tích cực trong cộng đồng, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một đơn vị giáo dục trong việc đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai công cuộc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Ocean Edu với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài và chương trình đào tạo theo chuẩn Cambridge/IELTS cam kết tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh ở nhiều vùng miền. Thông qua các hoạt động giáo dục và cộng đồng được triển khai bền bỉ, Ocean Edu hướng tới góp phần hình thành môi trường học tập giúp tiếng Anh sớm trở thành công cụ học tập và giao tiếp quen thuộc của học sinh Việt Nam.