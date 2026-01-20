Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học sinh TPHCM có thể thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TPHCM dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, muộn hơn khoảng hai tuần so với mọi năm.

Thông tin được một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết chiều 20/1.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nguyên nhân kỳ thi lớp 10 diễn ra muộn khoảng hai tuần so với mọi năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11–12/6, sớm hơn thông lệ các năm trước.

image-1.jpg
Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2024-2025. Ảnh: Duy Anh

Năm nay, học sinh TPHCM dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) để xét tuyển vào các trường THPT công lập. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng. Riêng tại một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, việc tuyển sinh có thể được thực hiện theo hình thức xét học bạ.

Cấu trúc đề thi giữ nguyên như năm trước, phạm vi kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 8 và lớp 9, đồng thời điều chỉnh độ khó phù hợp với năng lực học sinh toàn TPHCM sau sáp nhập.

Đề thi Ngữ văn gồm hai phần, thời gian làm bài 120 phút, trong đó phần một chiếm 5 điểm với hai câu đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn. Phần hai gồm đọc hiểu và viết bài văn nghị luận xã hội.

Môn Toán có 7 câu, thời gian làm bài 120 phút, tập trung vào các mảng hình học và đo lường, số và đại số, thống kê và xác suất. Đề thi Ngoại ngữ gồm 40 câu hỏi về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết và giao tiếp, thời gian làm bài 90 phút. Môn chuyên và tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Năm học 2025–2026, TPHCM có gần 172.000 học sinh lớp 9, trong khi toàn TPHCM hiện có 170 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương.

Anh Nhàn
#Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP HCM #Chương trình thi vào lớp 10 #Đề thi môn Ngữ văn và Toán #Chính sách tuyển sinh đặc thù #Thay đổi thời gian thi và cấu trúc đề #Tuyển sinh lớp 10 năm học 2025–2026 #Chương trình thi dựa trên kiến thức lớp 8 và 9 #Tác động của sáp nhập trường học #Chỉ tiêu và cơ sở vật chất các trường THPT #Chính sách tuyển sinh theo xét học bạ

Xem thêm

Cùng chuyên mục