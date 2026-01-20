Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương: Sẽ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho miền núi theo đột phá chiến lược của Đại hội XIV

TPO - Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là một trong ba đột phá chiến lược. Với khu vực trung du, miền núi phía Bắc – nơi còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng về con người, tài nguyên, bản sắc văn hóa và không gian phát triển mới – yêu cầu về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: "Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, trong đó có những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi dành cho giáo dục đại học, nhất là các cơ sở đào tạo ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đây là vùng còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng lại giàu tiềm năng về con người, tài nguyên, bản sắc văn hóa và không gian phát triển mới; nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất khó chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển bền vững".

Cụ thể, Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tăng đầu tư cho các trường đại học địa phương; hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; có chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao về công tác lâu dài tại vùng trung du, miền núi; đồng thời đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức phục vụ trực tiếp cho phát triển vùng. "Những 'cú hích' chính sách này sẽ là nền tảng quan trọng để các trường đại học địa phương phát huy vai trò, đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển chung", Tiến sĩ Thanh nói.

Trường Đại học Hùng Vương.

Theo Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh, là một cơ sở giáo dục đại học công lập trên địa bàn trung du, miền núi phía Bắc, Trường Đại học Hùng Vương xác định rất rõ vai trò và sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới. "Chúng tôi không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, mà còn phải trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là “bệ đỡ” cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Đại học địa phương, theo chúng tôi, phải gắn chặt với thực tiễn, đào tạo những gì địa phương cần, nghiên cứu những gì địa phương thiếu, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong giải quyết các vấn đề đặt ra từ cơ sở", Tiến sĩ Thanh cho biết.

Trên tinh thần đó, nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của địa phương và vùng; đồng thời tăng cường liên kết, bổ trợ với các trường đại học, viện nghiên cứu để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Với quy mô đào tạo trên 8.000 sinh viên đại học chính quy, khoảng 500 học viên cao học và hàng chục nghìn học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng khác, nhà trường xác định trách nhiệm của mình là trực tiếp tham gia giải quyết “điểm nghẽn” về thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh cho hay, từ thực tiễn phát triển của khu vực, nhà trường đã và đang rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng tính thực hành, ứng dụng, gắn với điều kiện kinh tế – xã hội, văn hóa và thị trường lao động vùng trung du, miền núi. Các lĩnh vực đào tạo được chú trọng phát triển đều xuất phát từ nhu cầu thực tế như: Sư phạm, y tế, công nghệ – kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, nông – lâm nghiệp, ngôn ngữ, du lịch, văn hóa, quản lý kinh tế địa phương, công tác xã hội, môi trường. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tổ chức thực tập, thực tế, học kỳ doanh nghiệp, học kỳ cộng đồng tại các địa phương miền núi, giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tiễn và hình thành ý thức gắn bó với vùng.

Khuôn viên Đại học Hùng Vương.

"Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách lớn, mang tính đột phá cho giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực vùng trung du, miền núi. Về phía Trường Đại học Hùng Vương, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; bám sát nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Mục tiêu xuyên suốt là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, cùng các địa phương hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước", Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh kỳ vọng.