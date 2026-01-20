Hơn 100 đại học, cao đẳng xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Đến đầu năm 2026, có 112 đại học, cao đẳng sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM để xét tuyển.

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách các trường đại học (ĐH), cao đẳng đăng ký dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 làm phương thức tuyển sinh.

Trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM có 8 trường thành viên tham gia xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này, gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang và Trường ĐH Khoa học sức khỏe.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa trong lễ khai giảng năm học

Ngoài ra, có 94 cơ sở đào tạo đại học ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM sử dụng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển một phần chỉ tiêu. Trong số này có nhiều trường lớn như: ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Trà Vinh, ĐH Duy Tân.

Một số trường thuộc khối quân đội cũng áp dụng phương thức này, bao gồm: Học viện Quân y, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin…

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học công lập khác thu hút sự quan tâm của thí sinh, như: Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM.

Ngoài các trường ĐH, 10 trường cao đẳng cũng sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Danh sách các trường cụ thể như sau:

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức diễn ra 2 đợt, trong đó đợt 1 vào ngày 5/4 và đợt 2 vào ngày 24/5.

Kỳ thi được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập), gồm: TPHCM, TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.