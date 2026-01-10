Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

TPHCM: Sinh viên một trường học ở nhà đón Tết Nguyên đán gần 2 tháng

Anh Nhàn
TPO - Trường Đại học Luật TPHCM cho sinh viên học trực tuyến gần hai tháng, tạo điều kiện để về quê đón Tết Nguyên đán và hạn chế áp lực đi lại dịp cao điểm.

Trường Đại học Luật TPHCM vừa công bố phương án học tập trong giai đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt là những bạn ở xa, được về quê và đón Tết cùng gia đình.

Theo kế hoạch của trường, từ ngày 19/1 đến 5/3/2026, tất cả sinh viên sẽ không đến lớp trực tiếp mà học tập trực tuyến thông qua hệ thống E-learning và ứng dụng Zoom. Thời gian này kéo dài khoảng 46 ngày, giúp sinh viên không phải di chuyển nhiều lần trong mùa cao điểm trước và sau Tết.

3709bfc2ef4e6010395f.jpg
Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: Website nhà trường

Trước đó, trường đã thông báo đến sinh viên lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 4 tuần, bắt đầu từ 31/1 đến 1/3/2026. Sinh viên sẽ đi học trở lại vào ngày 2/3. Như vậy, ngoại trừ 4 tuần nghỉ Tết, sinh viên sẽ có khoảng 2 tuần học online theo bố trí của nhà trường.

Theo nhà trường, việc bố trí lịch học trực tuyến kéo dài giúp sinh viên, đặc biệt là những sinh viên ở tỉnh xa, không phải di chuyển nhiều lần trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ phần mềm và truy cập hệ thống đúng lịch để đảm bảo quá trình học tập trực tuyến diễn ra hiệu quả. Nếu gặp vấn đề về chất lượng học liệu hay giảng dạy, sinh viên có thể phản ánh tới Phòng Đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.

Anh Nhàn
