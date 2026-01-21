Muốn học bác sĩ nội trú, phải vượt qua thêm vòng phỏng vấn

TPO - Trước đây, kỳ thi vào bác sĩ nội trú của ĐH Y Dược TPHCM sẽ chỉ gồm bốn bài thi trắc nghiệm về tiếng Anh, cơ sở y học tổng hợp và hai môn chuyên ngành. Tuy nhiên, từ năm 2026, trường sẽ bổ sung phỏng vấn đánh giá năng lực và phẩm chất nghề nghiệp vào quy trình tuyển sinh nhằm đánh giá toàn diện tư duy, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của ứng viên.

Ngày 21/1, Đại học Y Dược TPHCM ban hành quy chế tuyển sinh sau đại học năm 2026 với nhiều điểm siết chặt nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đặc biệt ở các chương trình chuyên khoa và bác sĩ nội trú — được coi là “tinh hoa” của đào tạo y khoa.

Đại học Y Dược TPHCM siết điều kiện tuyển sinh sau đại học, tăng tiêu chuẩn vào bác sĩ nội trú.

Theo quy định mới được công bố, thí sinh dự tuyển chuyên khoa I và II ngoài các yêu cầu về bằng cấp còn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng trong chuyên ngành trước khi nộp hồ sơ.

Đáng chú ý ở chương trình bác sĩ nội trú, trường lần đầu tiên bổ sung phỏng vấn đánh giá năng lực và phẩm chất nghề nghiệp vào quy trình tuyển sinh. Trước đây kỳ thi chỉ gồm bốn bài thi trắc nghiệm về tiếng Anh, cơ sở y học tổng hợp và hai môn chuyên ngành. Việc bổ sung phỏng vấn nhằm đánh giá toàn diện tư duy, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của ứng viên.

Quy chế mới cũng siết điều kiện ở các trình độ khác. Với thạc sĩ y khoa, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc nếu là loại khá phải chứng minh năng lực nghiên cứu qua các công trình, bài báo khoa học… Điều này thay đổi so với trước khi bằng tốt nghiệp loại trung bình cũng được chấp nhận trong một số trường hợp.

Kỳ thi bác sĩ nội trú tại trường hiện chỉ dành cho bác sĩ hệ chính quy vừa tốt nghiệp, đạt loại khá trở lên, không thi lại môn tốt nghiệp. Người dự tuyển chưa từng bị kỷ luật hay cảnh cáo. Mỗi thí sinh chỉ được dự thi một lần trong đời.

Đại học Y Dược TPHCM là một trong 13 cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam, trong hơn 50 năm qua đã cho ra đời khoảng 2.200 bác sĩ nội trú có trình độ cao. Khi hoàn tất chương trình đào tạo kéo dài 3 năm, học viên sẽ nhận cùng lúc bằng bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ y khoa và chứng chỉ bác sĩ nội trú.

Lãnh đạo nhà trường cho biết việc sửa đổi quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học và phù hợp với yêu cầu thực tế.