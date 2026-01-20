Đình Bắc và Quân A.P gây sốt

TPO - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết anh mất ngủ cả buổi trưa khi được Quân A.P gọi là idol và hẹn gặp vào dịp Tết Nguyên đán.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng tải đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu cùng đồng đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, sử dụng ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền và để lại bình luận: “Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần”.

Bài đăng nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của chính chủ ca khúc. Quân A.P để lại bình luận khen ngợi màn trình diễn của Đình Bắc và gọi cầu thủ trẻ là “idol”, đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp gỡ vào dịp Tết Nguyên đán. “Bắc ơi, đá khiếp quá, hay quá,” Quân A.P viết.

﻿ Đình Bắc và Quân A.P cùng xem nhau là idol, hẹn gặp trực tiếp dịp Tết Nguyên đán.

Sự tương tác bất ngờ này khiến Đình Bắc không giấu được sự phấn khích. Trả lời bình luận, tiền đạo U23 Việt Nam chia sẻ anh “mất ngủ” vì được thần tượng quan tâm, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Quân A.P vì lời động viên tinh thần trong giai đoạn thi đấu căng thẳng.

“Anh Quân ơi, em mất ngủ trưa nay. Ngày nào em cũng phải nghe bài hát này. Hẹn gặp idol em nhé,” Đình Bắc nhắn nhủ. Cầu thủ sinh năm 2004 cũng cho biết có thể cover lại ca khúc Lửa gần rơm trong thời gian tới.

Màn đối thoại qua lại giữa cầu thủ và ca sĩ nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách cả hai gọi nhau là “idol” và mong chờ cuộc gặp gỡ ngoài đời theo lời hẹn của Quân A.P vào dịp Tết.

“Khi nào hai anh gặp nhau, nhớ đăng lên cho mọi người biết với nhé”, “Rốt cuộc ai là idol của ai vậy”, “Hóng hai idol gặp nhau”, “Hai cực phẩm gặp nhau”, “Mê hai anh quá, anh ơi”, “Dễ thương quá”… là một số bình luận của khán giả.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, hiện là tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thời gian thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, anh là một trong những cầu thủ nhận được nhiều chú ý nhờ phong độ ổn định trên sân cỏ cùng hình ảnh đời thường gần gũi.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, ghi dấu ấn với 3 bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết.

Quân A.P (tên thật Phạm Anh Quân, sinh năm 1997) là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc ballad, được biết đến qua các ca khúc như Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất, Lửa gần rơm… Gần đây, nam ca sĩ ghi điểm nhờ hình ảnh gần gũi, hài hước khi tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 3.