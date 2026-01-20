Ngã rẽ Tóc Tiên và 'phù thủy âm nhạc' Touliver

TPO - Hành trình 10 năm với nhiều thành tích âm nhạc của "cặp bài trùng" Tóc Tiên - Touliver đã khép lại. Hậu ly hôn, họ đi trên 2 con đường khác biệt trong âm nhạc và đều có nền tảng vững chắc để tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường.

10 năm trước, Tóc Tiên và Touliver lần đầu kết hợp với nhau ở game show Hòa âm ánh sáng (The Remix). Dưới bàn tay của 2 nhà sản xuất là Touliver và Long Halo, Tóc Tiên tỏa sáng tại game show với điểm nhấn bản hit Ngày mai (Vũ điệu cồng chiêng), từ đó có bước tiến đột phá khi trở về Việt Nam hoạt động âm nhạc.

Từ cái duyên ở The Remix, Tóc Tiên và Touliver bí mật hẹn hò nhiều năm, trước khi tổ chức kết hôn trong âm thầm. Nhiều năm sau đó, cả hai vẫn gắn bó khăng khít trong âm nhạc, cùng nhau làm nên các sản phẩm thành công như Có ai thương em như anh. Touliver cũng là bàn tay làm nhạc đứng sau sản phẩm thành công gần nhất của Tóc Tiên là 609060.

Tóc Tiên và Touliver thời mới yêu nhau.

Tóc Tiên - Touliver thành cặp bài trùng như thế nào?

Ở The Remix mùa một, Tóc Tiên là một trong những ca sĩ tham gia tranh tài. Touliver là DJ/nhà sản xuất, kết hợp cùng nhà sản xuất Long Halo để hỗ trợ cho Tóc Tiên. Từ sự hỗ trợ của 2 producer đình đám và mát tay trong giới nhạc điện tử, Tóc Tiên đã tỏa sáng khi cạnh tranh với loạt đồng nghiệp cứng cựa như Sơn Tùng và Đông Nhi.

Bước ngoặt The Remix giúp Tóc Tiên một bước thành ngôi sao nhạc Việt khi quyết định trở về Việt Nam hoạt động âm nhạc lâu dài. Trong khi đó, Touliver cũng được hưởng lợi từ thành công của đội Tóc Tiên, đưa nam producer có bước tiến lớn, từ nhà sản xuất có tiếng trong giới underground thành "Phù thủy nhạc Việt" trong mắt nhiều khán giả.

Phẩm chất âm nhạc của Touliver và Tóc Tiên sinh ra để dành cho nhau. Một người là producer đánh dấu tên tuổi bằng chất liệu dubstep của nhạc điện tử, rất mạnh ở khoản tạo nên những bản phối cho ca sĩ đậm yếu tố performance (trình diễn). Người còn lại là hình mẫu chuẩn của nữ ca sĩ performance, từ sân khấu hải ngoại về nước và vẫn duy trì thương hiệu đó suốt 10 năm.

Tóc Tiên cần có Touliver bên cạnh để nâng tầm âm nhạc, đặc biệt là giải bài toán làm ra những bản phối có đầy đủ yếu tố để mang lên sân khấu. Và ngược lại, chỉ có thể là Tóc Tiên mới giúp Touliver phát huy hết "chất điên" của nhạc điện tử trong người, khi nam producer từng làm việc với nhiều nữ ca sĩ/rapper nhưng chỉ hiếm hoi Tóc Tiên bắt được tần số đó.

Bộ đôi Tóc Tiên - Touliver từng có giai đoạn tách rời. Đó là phần lớn thời gian kể từ ngày Tóc Tiên - Touliver kết hôn, cả hai rẽ sang hướng mới. Tóc Tiên trở lại với thứ âm nhạc nhẹ nhàng thuần Vpop, kết hợp cùng nhiều nhạc sĩ/nhà sản xuất danh tiếng khác trên thị trường. Trong khi đó, Touliver tập trung hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Binz. Từ thành công của Binz đến Rap Việt mùa 1, Touliver khẳng định vị thế ở vùng đất mới là rap/hip hop.

Tóc Tiên đã có nhiều năm không thành công với những sản phẩm liên tiếp đạt hiệu ứng thấp. Khi cặp vợ chồng đình đám của nhạc Việt quay lại cùng nhau trong âm nhạc, làm ra album Cong, Tóc Tiên dần tìm lại hào quang. Một cọng tóc mai bắn "phát súng đầu" cho album Cong, mang đậm dấu ấn Tóc Tiên và Touliver nhưng không quá thành công. Đến sản phẩm 609060, hào quang đã trở lại với Tóc Tiên, đồng thời tái lặp thành công của cặp bài trùng Tóc Tiên - Touliver.

Sau 10 năm, bộ đôi đã có vị thế vững chắc ở showbiz Việt.

Tóc Tiên - Touliver hiện tại

Hai năm qua, sợi dây liên kết giữa Tóc Tiên và Touliver trong âm nhạc không còn níu chặt như xưa. Touliver ngày càng âm thầm với những dự án phía sau, một trong số đó là hỗ trợ SlimV sản xuất âm nhạc cho show Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngược lại, Tóc Tiên hoạt động sôi nổi khi tham gia Chị đẹp mùa 2, từ đó tìm lại "lửa nghề" bằng lịch trình chạy show dồn dập sau đó.

Trước ly hôn, Tóc Tiên có nhiều động thái bất thường. Một trong số thay đổi của Tóc Tiên là ăn mặc ngày càng táo bạo, liên tục tạo ra các concept sân khấu bốc lửa, nóng bỏng hơn xưa. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi, phải chăng Tóc Tiên được cởi bỏ giới hạn về khoe hình thể trên sân khấu. Giữa tâm bão tin đồn, Tóc Tiên hoạt động với tần suất ngày càng dày trong khi Touliver giữ im lặng.

Tóc Tiên thông báo đã ly hôn Touliver sau 10 năm là cú sốc với nhiều khán giả. Nhưng nhìn vào diễn biến xảy ra trong vài tháng qua, cái kết của mối tình Tóc Tiên - Touliver không bất ngờ.

Sau chia tay, Tóc Tiên và Touliver không còn là cặp bài trùng kề vai sát cánh thường trực. Song, sự nghiệp của 2 nghệ sĩ đã đến giai đoạn chín muồi và đều thành công bằng lối đi riêng. Tóc Tiên ngày càng nổi tiếng, thành công trong âm nhạc và là gương mặt yêu thích của nhiều nhãn hàng. Với mức cát-xê khủng (không dưới 400 triệu đồng/show), Tóc Tiên đang là cỗ máy kiếm tiền bằng lịch trình chạy show dồn dập.

Trong khi đó, Touliver là đầu tàu của SpaceSpeakers, công ty đang quản lý Binz, Soobin, Rhymastic và nhiều nghệ sĩ khác. Gần đây, Touliver không còn phủ sóng nhạc Việt trên cương vị là nhà sản xuất nhạc cho các ca sĩ/rapper. Thỉnh thoảng Touliver mới trở lại với một dự án, nhưng từng sự xuất hiện của nam producer đều là những cú bắt tay lớn với nhãn hàng.