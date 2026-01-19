Tất bật chạy show lễ trao giải

TPO - Với nghề MC, cuối năm là cao điểm của các lễ trao giải và sự kiện văn hoá - nghệ thuật. Vũ Mạnh Cường đang là một trong những MC đắt show, chuẩn bị cầm trịch Mai Vàng sau vai trò người dẫn lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 diễn ra ở Hà Nội.

Giai đoạn cuối năm và cận Tết thường là thời điểm diễn ra nhiều lễ trao giải, tổng kết và sự kiện văn hoá - giải trí. Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất và đội ngũ truyền hình, MC cũng bước vào mùa chạy show cao điểm. Thời điểm này, một trong những MC đắt show nhất là Vũ Mạnh Cường.

Ngày 15/1, Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò cầm trịch toàn bộ lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong năm và là một trong những giải thưởng uy tín nhất.

Vũ Mạnh Cường cầm trịch lễ trao giải Cánh diều Vàng diễn ra ngày 15/1

Chương trình quy tụ nhiều hạng mục, đòi hỏi luồng dẫn chặt chẽ, nắm rõ trình tự, thời lượng và các thông tin bổ trợ cho khán giả tại hội trường lẫn truyền hình. Tình huống ngoài kịch bản xuất hiện ở phần trao giải Nam diễn viên chính, khi Tuấn Trần chống nạng lên sân khấu nhận giải thưởng do chấn thương.

Vũ Mạnh Cường xử lý tình huống nhanh gọn, nhằm chuyển hướng sự chú ý của khán giả vào trọng tâm chương trình và không gây gián đoạn. Đây chỉ là một trong số nhiều tình huống không mong muốn khi cầm trịch chương trình trực tiếp, đòi hỏi host, MC cần nhiều kinh nghiệm để xử lý khéo léo.

Cuối tháng 1, Vũ Mạnh Cường tiếp tục được giao vai trò làm MC lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Nam MC đồng thời cạnh tranh hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

“Tôi vốn cầu toàn nên khi nhận chương trình, tôi luôn dành nhiều thời gian để chuẩn bị và rà soát. Việc dẫn lễ trao giải khiến tôi càng tập trung hơn vì có nhiều tình huống và thời lượng cần kiểm soát. Năm nay áp lực tăng lên vì ngoài nhiệm vụ dẫn chương trình, tôi còn nằm trong nhóm đề cử nên vừa làm việc vừa chờ kết quả”, Vũ Mạnh Cường nói về việc được đề cử Mai Vàng lần thứ 31.

Vũ Mạnh Cường được ban tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn giao vai trò cầm trịch.

Ngoài các lễ trao giải, Vũ Mạnh Cường trong năm qua phủ sóng khắp sự kiện mang tính chính luận, chương trình mang tính chuyên môn cao. Gần đây, anh tham gia chuỗi hoạt động thuộc Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (A50).

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, nam MC nói anh phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn, giữ nhịp trang trọng và phối hợp với nhiều đơn vị điều phối. Đây là dạng chương trình có yêu cầu khác biệt so với các show giải trí hoặc truyền hình.

Ở lĩnh vực sắc đẹp, Vũ Mạnh Cường, đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa giải. Gần đây, anh còn được tin tưởng giao cầm trịch nhiều chương trình như Mái ấm gia đình Việt, Blouse trắng diệu kỳ, Thay lời muốn nói... và là một trong những MC có nghề, để lại dấu ấn rõ nét trong giới người dẫn chương trình.