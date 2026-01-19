Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tất bật chạy show lễ trao giải

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với nghề MC, cuối năm là cao điểm của các lễ trao giải và sự kiện văn hoá - nghệ thuật. Vũ Mạnh Cường đang là một trong những MC đắt show, chuẩn bị cầm trịch Mai Vàng sau vai trò người dẫn lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 diễn ra ở Hà Nội.

Giai đoạn cuối năm và cận Tết thường là thời điểm diễn ra nhiều lễ trao giải, tổng kết và sự kiện văn hoá - giải trí. Bên cạnh lực lượng nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất và đội ngũ truyền hình, MC cũng bước vào mùa chạy show cao điểm. Thời điểm này, một trong những MC đắt show nhất là Vũ Mạnh Cường.

Ngày 15/1, Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò cầm trịch toàn bộ lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong năm và là một trong những giải thưởng uy tín nhất.

le-trao-giai-canh-dieu-2025-5.jpg
le-trao-giai-canh-dieu-2025-4-6355.jpg
Vũ Mạnh Cường cầm trịch lễ trao giải Cánh diều Vàng diễn ra ngày 15/1

Chương trình quy tụ nhiều hạng mục, đòi hỏi luồng dẫn chặt chẽ, nắm rõ trình tự, thời lượng và các thông tin bổ trợ cho khán giả tại hội trường lẫn truyền hình. Tình huống ngoài kịch bản xuất hiện ở phần trao giải Nam diễn viên chính, khi Tuấn Trần chống nạng lên sân khấu nhận giải thưởng do chấn thương.

Vũ Mạnh Cường xử lý tình huống nhanh gọn, nhằm chuyển hướng sự chú ý của khán giả vào trọng tâm chương trình và không gây gián đoạn. Đây chỉ là một trong số nhiều tình huống không mong muốn khi cầm trịch chương trình trực tiếp, đòi hỏi host, MC cần nhiều kinh nghiệm để xử lý khéo léo.

Cuối tháng 1, Vũ Mạnh Cường tiếp tục được giao vai trò làm MC lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Nam MC đồng thời cạnh tranh hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

“Tôi vốn cầu toàn nên khi nhận chương trình, tôi luôn dành nhiều thời gian để chuẩn bị và rà soát. Việc dẫn lễ trao giải khiến tôi càng tập trung hơn vì có nhiều tình huống và thời lượng cần kiểm soát. Năm nay áp lực tăng lên vì ngoài nhiệm vụ dẫn chương trình, tôi còn nằm trong nhóm đề cử nên vừa làm việc vừa chờ kết quả”, Vũ Mạnh Cường nói về việc được đề cử Mai Vàng lần thứ 31.

mc-giai-mai-vang-2022-6.jpg
Vũ Mạnh Cường được ban tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn giao vai trò cầm trịch.

Ngoài các lễ trao giải, Vũ Mạnh Cường trong năm qua phủ sóng khắp sự kiện mang tính chính luận, chương trình mang tính chuyên môn cao. Gần đây, anh tham gia chuỗi hoạt động thuộc Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (A50).

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, nam MC nói anh phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn, giữ nhịp trang trọng và phối hợp với nhiều đơn vị điều phối. Đây là dạng chương trình có yêu cầu khác biệt so với các show giải trí hoặc truyền hình.

Ở lĩnh vực sắc đẹp, Vũ Mạnh Cường, đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa giải. Gần đây, anh còn được tin tưởng giao cầm trịch nhiều chương trình như Mái ấm gia đình Việt, Blouse trắng diệu kỳ, Thay lời muốn nói... và là một trong những MC có nghề, để lại dấu ấn rõ nét trong giới người dẫn chương trình.

Trạch Dương
#Nghề MC và các sự kiện cuối năm #Chức năng xử lý tình huống của MC #Chương trình trao giải và lễ hội văn hóa #Vai trò của MC trong các chương trình lớn #Chuyên môn và kỹ năng dẫn chương trình #Hoạt động của MC trong lĩnh vực giải trí và chính luận #Ảnh hưởng của đề cử và áp lực nghề nghiệp #Giao tiếp và điều phối trong các chương trình lớn #Sự phối hợp trong các sự kiện kỷ niệm quốc gia #Làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và truyền hình

Cùng chuyên mục