Phương Anh Đào gọi tên Trấn Thành, diễn viên trăm tỷ bị thay vai

TPO - Tại buổi giới thiệu "Báu vật trời cho", Phương Anh Đào nhắc lại cột mốc nghề gắn với Trấn Thành, khẳng định không xem việc ra rạp cùng thời điểm là đối đầu. Ở hướng ngược lại, diễn viên trăm tỷ Ma Ran Đô vắng mặt khỏi dự án và được thay bằng nam vương Hưng Nguyễn.

Buổi showcase giới thiệu dự án Báu vật trời cho diễn ra chiều 16/1 tại TPHCM. Sự kiện đánh dấu bộ phim gia đình - tình cảm chính thức tham gia đường đua Tết Bính Ngọ 2026, mùa phim lớn nhất của phòng vé Việt. Tác phẩm ra rạp giữa lúc mùa Tết có sự cạnh tranh của toàn diễn viên, đạo diễn trăm tỷ, nghìn tỷ.

Phương Anh Đào nói biết ơn Trấn Thành

Tác phẩm lấy bối cảnh làng chài đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau hai năm vắng bóng màn ảnh rộng. Nữ diễn viên cho biết cô chủ động dừng lại để tránh lặp mình.

“1-2 năm nay, tôi không nhận phim. Tôi cảm ơn lời mời của các anh chị làm phim, nhưng tôi muốn biến hóa và mới lạ, vì mỗi lần xuất hiện là một cơ hội mất đi”, cô nói.

Đây cũng là màn tái hợp giữa nữ diễn viên và Tuấn Trần sau thành tích hơn 550 tỷ đồng mùa Tết 2024. Khi được hỏi về mối quan hệ với bạn diễn, cô nói thêm: “Chúng tôi vui nếu mang đến cho khán giả được cảm xúc ‘yêu’ và ‘được yêu’. Nhưng khi coi phim lần này, câu chuyện giữa tôi và anh Tuấn sẽ khác hoàn toàn”.

Điều thú vị là hai diễn viên giúp Trấn Thành đạt thành tích đạo diễn ăn khách nhất năm 2024 (Mai, 552 tỷ đồng) lại đối đầu nam đạo diễn ở mùa phim Tết Bính Ngọ.

Phương Anh Đào không ngại nhắc tên Trấn Thành nói trân trọng ê-kíp trước. “Tôi rất biết ơn ê-kíp phim Mai, đặc biệt là đạo diễn Trấn Thành cho tôi cơ hội, khán giả cho tôi tình cảm. Đó là dấu mốc rất đẹp trong hành trình làm nghề của tôi”, cô chia sẻ thêm.

"Nữ chính trăm tỷ" nói thêm rằng nhiều phim ra rạp dịp Tết không phải là sự cạnh tranh mà là điều kiện để khán giả có thêm lựa chọn giải trí đầu năm.

Dàn diễn viên tại buổi showcase dự án chiếu Tết Bính Ngọ.

“Tôi tin mùa Tết năm nay khán giả được thưởng thức đại tiệc phim, thoải mái lựa chọn dựa trên cảm xúc, phù hợp với người đi cùng”, Phương Anh Đào tiếp tục.

Nghệ sĩ Trung Dân lần đầu đảm nhận vai dài hơi trên màn ảnh rộng, tâm đắc với thông điệp phim. "Phim không giải trí đơn thuần. Trên bàn ăn của chúng ta đều có nước mắm, đó là công sức, văn hóa, truyền thống của làng nghề nước mắm ở Việt Nam", ông chia sẻ.

Nghệ sĩ cũng cho biết ông nghiêm khắc nhắc nhở diễn viên trẻ trên trường quay vì cách diễn không phù hợp. Trên sân khấu có thể “diễn quá tay” nhưng điện ảnh thì không, một khoảnh khắc gượng gạo cũng lộ rõ trên màn ảnh rộng.

Ở nhóm diễn viên mới, TikToker Khuyến Dương cho biết anh còn nhiều bỡ ngỡ khi lần thứ hai đóng phim điện ảnh.

“Tôi là người run nhất ở đây, cảm ơn mọi người cho tôi cơ hội này, đặc biệt là đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ban đầu tôi rất lo, vì anh Sơn chỉ nói ‘được rồi’, không cho tôi xem những phân đoạn đã diễn. Tôi chỉ dám nói bản thân làm hết sức có thể, nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho vai diễn. Tôi cố gắng thoát khỏi hình ảnh trên mạng xã hội để tham gia dự án điện ảnh", anh chia sẻ.

Ma Ran Đô rút khỏi dự án của đạo diễn Lê Thanh Sơn dù đã công bố dàn cast, hình ảnh quảng bá. Người thay thế "mỹ nam trăm tỷ" là nam vương Hưng Nguyễn.

"Gần đây tôi có gặp anh Ma Ran Đô ở sự kiện. Anh em chia sẻ, chúc mừng nhau có dự án, vai diễn mới. Chúng tôi còn hẹn hợp tác trong tương lai. Điều đó truyền cho tôi động lực, cố gắng thể hiện hình thể, diễn xuất để xứng đáng với niềm tin của đạo diễn”, Hưng Nguyễn nói về việc thay thế Ma Ran Đô.

Chiêu của Lê Thanh Sơn

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết anh quyết định chọn nghề làm nước mắm và bối cảnh làng biển cho Báu vật trời cho vì chất liệu văn hóa này ít được khai thác trên màn ảnh.

“Những nét đặc trưng của miền biển kết hợp câu chuyện gia đình hứa hẹn cho khán giả thấy những nét đẹp đặc biệt. Nước mắm vốn là món gia vị quen thuộc, nhưng chưa phim nào thực sự khai thác sâu. Chủ đề gia đình cũng không mới lạ gì, nhưng tôi cho rằng yếu tố gia đình và món ăn trên mọi mâm cơm người Việt sẽ hòa quyện.

Khi được hỏi về bối cảnh thị trường Tết đầy sự cạnh tranh, đạo diễn kỳ vọng phòng vé nội địa bứt phá. Anh nói: “Phim do Thu Trang, Trấn Thành hay Trường Giang làm vào mùa Tết đều ổn. Điều đó thể hiện rõ khi khán giả ra rạp dịp Tết năm sau lại đông hơn năm trước”.

Theo đạo diễn, xu hướng khán giả đi xem phim theo gia đình trong kỳ nghỉ lễ là yếu tố quan trọng khiến mùa Tết trở thành thời điểm khả thi để phát hành phim nội.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nắm được thị hiếu khán giả mùa Tết sau cú ngã ngựa của năm 2024.

Đại diện nhà sản xuất đồng quan điểm, cho rằng ê-kíp không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với bất kỳ dự án nào ra rạp cùng thời điểm.

“Chúng tôi không cạnh tranh với ai, chỉ mong khán giả có nhiều lựa chọn. Chúng tôi tự tin là đối tác duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của định dạng IMAX tại Việt Nam chiếu Tết. Những đại cảnh, pha rượt đuổi trên biển... chắc chắn giúp khán giả có trải nghiệm tốt", nhà sản xuất nói thêm.

Báu vật trời cho là một trong bốn dự án nội địa ra mắt dịp Tết Bính Ngọ 2026. Phim xoay quanh nhân vật Ngọc - người mẹ đơn thân đưa con đi biển để trốn chạy quá khứ, và cuộc gặp gỡ tréo ngoe với Hồng, chàng trai làng chài cũng chính là người liên quan đến sự ra đời của đứa bé. Những tình huống dở khóc dở cười xảy ra buộc các nhân vật phải đối diện câu hỏi điều gì mới thật sự là “báu vật trời cho” của đời mình.

Tác phẩm ra rạp giai đoạn cao điểm cùng phim của Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang, khiến thị trường đa dạng. Tuy nhiên, việc ra mắt cùng thời điểm đồng nghĩa suất chiếu và doanh thu bị phân mảnh, rủi ro.