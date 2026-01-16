Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Mỹ Chi đáp trả thông tin dùng chất cấm

Ngọc Ánh
TPO - Tối 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn nữ ca sĩ sử dụng chất cấm.

Tối 16/1, công ty quản lý của Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn nữ ca sĩ sử dụng chất cấm lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua.

Phía Phương Mỹ Chi khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật, xuất phát từ những suy diễn, xuyên tạc, cắt ghép thông tin và bình luận vô căn cứ trên không gian mạng.

547984217-1327548222072729-3258856115723262325-n.jpg
Phương Mỹ Chi là nạn nhân của tin giả.

"Hành vi phát tán thông tin sai sự thật nêu trên đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng. Công ty quản lý sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, bao gồm cả trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có căn cứ pháp lý", thông báo nêu.

Công ty yêu cầu các tài khoản mạng đăng tải thông tin kể trên phải gỡ bỏ nội dung, không suy diễn, cắt ghép, lan truyền thông tin khi chưa kiểm chứng.

Những ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải video cho rằng ca sĩ Phương Mỹ Chi bị mời lên cơ quan chức năng làm việc vì liên quan đến chất kích thích. Video không trích dẫn nguồn khiến khán giả hoang mang.

Đầu tháng 1, MC Quyền Linh vướng vào tin đồn tương tự. Mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung MC bị công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam. Qua quá trình xác minh và phân tích kỹ thuật, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, được tạo dựng bằng công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh, dữ liệu giả mạo nhằm gây hiểu nhầm và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Việc phát tán các nội dung này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan mà còn gây nhiễu loạn môi trường thông tin trên không gian mạng.

111.jpg
MC Quyền Linh cũng vướng tin đồn bị bắt tạm giam.

Hôm 15/1, ca sĩ Mỹ Tâm cũng cảnh báo tình trạng nhiều video dùng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của cô để quảng cáo trái phép. "Đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật. Rất mong khán giả sẽ đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường như trong hình và tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết và phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo", Mỹ Tâm lên tiếng.

Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ, đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra. Khi phát hiện thông tin nghi vấn, người dân cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Ngọc Ánh
#Phương Mỹ Chi #tin đồn #chất cấm #tin giả #bảo vệ danh dự #tin tức nghệ thuật #xử lý truyền thông

