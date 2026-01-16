Quan điểm hôn nhân lệch lạc của biểu tượng gợi cảm

TPO - “Biểu tượng gợi cảm” một thời của showbiz Đài Loan Tiêu Thục Thận gây tranh cãi khi tuyên bố cho chồng ngoại tình, miễn đừng để bị chụp ảnh. Trước làn sóng chỉ trích, bạn đời kém 15 tuổi của cô phải lên tiếng đính chính.

Phát ngôn gây tranh cãi của Tiêu Thục Thận

Trên podcast Tường Lật Giao vào đầu năm 2026, nữ diễn viên Tiêu Thục Thận gây chú ý khi chia sẻ về quan điểm hôn nhân, sau 8 năm chung sống với người chồng kém 15 tuổi Lương Hiên An.

Nữ diễn viên 50 tuổi cho biết trong gần một thập kỷ bên nhau, cô và chồng gặp phải nhiều sóng gió, nhưng cả hai đều xem đối phương là chỗ dựa tinh thần. Cô tin rằng mối quan hệ tình cảm muốn lâu bền cần phải đảm bảo hai yếu tố, là sự tự giác kỷ luật và không gian riêng.

Tiêu Thục Thận chia sẻ về cuộc hôn nhân 8 năm với chồng kém 15 tuổi trên podcast.

Đề cập đến chủ đề chung thủy trong hôn nhân, ngôi sao Bích huyết kiếm thừa nhận không quá để tâm đến việc đàn ông ngoại tình. Yêu cầu duy nhất của mỹ nhân họ Tiêu là đừng để bị chụp ảnh, vì cô không muốn mất mặt.

Nữ diễn viên nhấn mạnh cuộc hôn nhân của cô với chồng trẻ không phải là quan hệ mở. Do tính cách tương đối bảo thủ, bản thân cô luôn tôn trọng hôn nhân một cách tuyệt đối.

Tiêu Thục Thận chia sẻ hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt quá lớn về quan điểm sống và lối suy nghĩ.

Phát ngôn của Tiêu Thục Thận gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều người chỉ trích nữ diễn viên có nhận thức lệch lạc, cổ xúy cho sự không chung thủy trong hôn nhân.

Truyền thông Trung Quốc còn mô tả chia sẻ từ Tiêu Thục Thận trên là “quan điểm hôn nhân cấp tiến”. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng quan điểm mỗi người mỗi khác, miễn là người trong cuộc đồng thuận với nhau.

Nữ diễn viên cho phép chồng ngoại tình, miễn đừng để bị chụp ảnh.

Trước làn sóng chỉ trích, Lương Hiên An lên tiếng giải vây cho vợ: “Hôm đó, tôi đi cùng cô ấy đến ghi hình chương trình. Những thứ này chỉ mang tính hiệu ứng giải trí, xem cho vui là được. Hiện tại, tôi bận rộn với công việc, chủ yếu làm trong lĩnh vực khai phá AI (trí tuệ nhân tạo). Thực ra, điều quan trọng nhất là sức khỏe của cô ấy phải được chăm sóc tốt. Cô ấy vẫn đang tiếp tục dùng thuốc điều trị ung thư. Loại thuốc này không thể ngừng. Quan trọng nhất với tôi là sức khỏe của cô ấy”.

Cuộc hôn nhân tai tiếng

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, từng là nữ diễn viên nổi tiếng, “biểu tượng gợi cảm” tại Đài Loan (Trung Quốc). Ở thời kỳ đỉnh cao, cô được yêu thích nhờ góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Cô luyến hoa, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu…

Tiêu Thục Thận từng là biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan.

Diễn xuất của Tiêu Thục Thận được đánh giá cao, nhiều lần có tên đề cử tại giải thưởng danh giá của điện ảnh Đài Loan, Kim Mã.

Cô còn tham gia đóng chính trong MV ca nhạc của Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An. Bản thân Tiêu Thục Thận cũng phát hành hai album cá nhân.

Năm 2011, Tiêu Thục Thận bị bắt, cô trở lại showbiz vào năm 2012, nhưng không thể vực dậy sự nghiệp.

Tháng 11/2017, Tiêu Thục Thận đăng ký kết hôn với tài xế Uber kém 15 tuổi Lương Hiên An. Mối tình chị - em này không được công chúng ủng hộ vì trước khi đến với mỹ nhân họ Tiêu, Lương Hiên An có vợ con. Gia đình Lương Hiên An cũng không chấp nhận mỹ nhân họ Tiêu vì quá khứ tù tội của cô.

Tiêu Thục Thận chia sẻ lý do kết hôn với Lương Hiên An vì phát hiện có thai. Tuy nhiên, cô không may bị sảy thai ở tháng thứ tư thai kỳ. Đến nay, hai người vẫn chưa có con chung.

Lương Hiên An không phải người chồng chung thủy. Anh từng bị phát hiện “ăn vụng” với hai phụ nữ. Mỗi lần như vậy, Tiêu Thục Thận chọn làm ngơ. Cô tuyên bố không bao giờ mong chờ đàn ông yêu cô trọn đời, bất kể người đó có hoàn hảo đến mức nào.

Theo HK01, vào năm 2024, Lương Hiên An bị một phụ nữ tố cáo lừa tiền lừa tình. Tiêu Thục Thận lập tức phủi sạch quan hệ. Cô khẳng định mọi hành vi của chồng ở bên ngoài đều không liên quan đến cô. Tiêu Thục Thận cho biết nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng Lương Hiên An không đồng ý.

Tiêu Thục Thận từng muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý.

Ngoài sóng gió hôn nhân, Tiêu Thục Thận còn đối mặt với biến cố sức khỏe. Tháng 4/2020, cô thông báo mắc bệnh ung thư tá tràng. Nữ diễn viên được bác sĩ chẩn đoán có khối u ác tính vào tháng 2/2019.

Trải qua quá trình điều trị bằng thuốc nhưng không khả quan, Tiêu Thục Thận tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, 1/3 tá tràng, 1/3 dạ dày, đầu tụy và ống mật vào tháng 2/2020.

Đến tháng 7/2022, cô kể bị tái phát ung thư, nghiêm trọng đến mức đã di căn vào gan. Kể từ đó đến nay, cô điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích, tức là dùng thuốc làm hạn chế sự tăng trưởng và lây lan của tế bào ung thư.