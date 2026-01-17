Tóc Tiên thông báo ly hôn

TPO - Ca sĩ Tóc Tiên cho biết cô và nhà sản xuất Touliver đã chính thức dừng lại trong vai trò vợ chồng, khép lại hành trình yêu và cưới kéo dài 10 năm. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ tối 16/1 sau thời gian dài giữ im lặng trước dư luận.

Chiều 17/1, Tóc Tiên cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều tháng suy nghĩ, đối thoại thẳng thắn giữa hai người.

"Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp", cô viết.

Nữ ca sĩ khẳng định đây là lựa chọn tự nguyện, dựa trên sự văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Trước đó, cả hai chủ động giữ kín đời sống riêng tư, hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân.

“Chuyện tình yêu - hôn nhân vốn dĩ là chuyện của 2 người và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề”, Tóc Tiên cho biết lý do không lên tiếng sớm.

Tóc Tiên và Touliver kết hôn ngày 20/2/2020 sau nhiều năm gắn bó. Nữ ca sĩ gọi 10 năm qua là đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng. Cô bày tỏ: “Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế”.

Tóc Tiên cho rằng mỗi giai đoạn trong đời là những mảnh ghép mang tên lựa chọn và tin rằng kết thúc là để khởi đầu. Sau thông báo, cô xin phép không chia sẻ thêm về chuyện riêng tư, đồng thời mong khán giả và truyền thông tôn trọng quyết định của hai người, không lan truyền thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn gia đình hai bên vì sự thấu hiểu, đồng hành suốt chặng đường qua. Với khán giả, cô bày tỏ sự trân quý trước tình cảm đã nhận được, xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong nghệ thuật.

Tóc Tiên dành lời nhắn riêng cho chồng cũ: “Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ”. Cô mong mỗi người có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Sau bài đăng của Tóc Tiên, Touliver đã đăng ảnh cô trên story Instagram: "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi".