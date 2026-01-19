Sức ảnh hưởng của Tóc Tiên

TPO - Kể từ khi kết hợp với chồng cũ - nhà sản xuất Hoàng Touliver, sự nghiệp âm nhạc của Tóc Tiên nâng lên một tầm cao mới và phát triển rực rỡ tới hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, cô là nhân vật có sức ảnh hưởng về thời trang.

Từ ‘công chúa teen’ đến thần tượng Vpop

Tóc Tiên khởi nghiệp từ rất sớm với hình ảnh ca sĩ teen, gắn với các ca khúc pop nhí nhảnh, dễ nghe. Sau đó, cô sang Mỹ sinh sống, hoạt động nghệ thuật khá lặng lẽ nhưng đây là giai đoạn giúp cô tích lũy tư duy âm nhạc và phong cách biểu diễn quốc tế.

Giai đoạn 2014-2017, Tóc Tiên trở về Việt Nam và bùng nổ với loạt hit như Ngày mai, Vũ điệu cồng chiêng, Em không là duy nhất… Đặc biệt, cô thay đổi hoàn toàn về hình ảnh, trở nên gợi cảm, cá tính mang tinh thần nữ quyền. Từ ca sĩ hát nhạc teen dễ thương, âm nhạc của Tóc Tiên giai đoạn này đậm chất Pop-EDM.

Năm 2015, Tóc Tiên tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng và bắt tay với Hoàng Touliver và Long Halo. Từ đây, nữ ca sĩ gắn liền với các sản phẩm EDM đậm tính trình diễn. Với ca khúc Ngày mai phiên bản Touliver Remix, Tóc Tiên đã vụt lên hàng sao hạng A và giữ nhịp cho đến hiện tại.

Những sản phẩm trong giai đoạn này đã giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ góp phần định hình nhạc pop hiện đại tại Việt Nam khi kết hợp âm nhạc điện tử với visual đầu tư chuyên nghiệp và concept (ý tưởng) rõ ràng.

Giai đoạn 2018 đến nay, Tóc Tiên định hình phong cách cá nhân và gia tăng sức ảnh hưởng của mình bằng tư duy làm nổi bật thương hiệu cá nhân, kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh.

Không chạy theo số lượng, Tóc Tiên tập trung vào chất lượng, ý tưởng và thông điệp. Các sản phẩm như Có ai thương em như anh, 906090, Big Girls Don’t Cry, Cong cho thấy cô là nghệ sĩ đa dạng với các thể loại pop, R&B, electronic, retro. Bên cạnh đó, việc đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo tại các chương trình âm nhạc giúp củng cố vị thế chuyên môn của Tóc Tiên.

Hiện tượng thời trang của Vpop

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ấn tượng, Tóc Tiên được xem là fashion icon (biểu tượng thời trang) của Vpop, truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ nữ trẻ theo đuổi phong cách cá nhân mạnh mẽ.

Tóc Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ tiên phong trong phong cách táo bạo, gợi cảm, tuy nhiên luôn tiết chế để không phản cảm. Nữ ca sĩ hiếm khi vướng vào tranh cãi về ăn mặc.

Tóc Tiên cũng chịu khó thử nghiệm, làm mới mình ở nhiều phong cách như futuristic, high-fashion, sporty chic, Y2K… Phong cách nào của Tóc Tiên cũng được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt và tạo nên xu hướng mạnh mẽ.

Bên cạnh trang phục ấn tượng, kiểu tóc ngắn cá tính, hiện đại đã trở thành thương hiệu của Tóc Tiên và có ảnh hưởng lớn đến việc định hình phong cách của giới trẻ. Trong suốt hơn một thập kỷ của sự nghiệp, Tóc Tiên nhiều lần biến hoá mái tóc nhưng vẫn trung thành với kiểu để ngắn đậm cá tính riêng.

Với sức ảnh hưởng của mình, Tóc Tiên liên tục xuất hiện ở các sự kiện thời trang, nghệ thuật. Cô cũng hợp tác với nhiều nhà thiết kế Việt Nam, góp phần đưa thời trang nội địa đến gần công chúng hơn. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt hiếm hoi được nhiều thương hiệu quốc tế mời góp mặt ở các sự kiện có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Giá trị thương mại

Tóc Tiên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế cùng nhiều ngôi sao thế giới.

Cô cũng xuất hiện trên bìa nhiều tạp chí nổi tiếng.

Trong showbiz, Tóc Tiên là nữ nghệ sĩ đắt show quảng cáo, làm việc với các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế trong thời gian dài. Điều đó đã chứng minh cho giá trị thương mại và sức ảnh hưởng của cô.

Tóc Tiên được nhiều thương hiệu chọn mặt gửi vàng vì đời sống cá nhân ít scandal, lối sống văn minh, hiện đại.

Với ngoại hình, phong cách và độ nhận diện cao, Tóc Tiên được nhận xét phù hợp với nhiều nhãn hàng lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc cá nhân. Đây được xem là địa hạt mạnh nhất của Tóc Tiên vì hình ảnh sexy, khỏe khoắn, sự tự tin với cơ thể, đúng tinh thần beauty hiện đại.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghệ, lifestyle, dịch vụ… cũng được xem là thế mạnh của Tóc Tiên với hình ảnh người phụ nữ độc lập, hiện đại và chủ động. Điểm mạnh của Tóc Tiên là không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất, giúp cô biến hóa với nhiều ngành hàng khác nhau.

Với lượng người theo dõi lớn, tương tác tốt trên các nền tảng mạng xã hội, cùng những phát ngôn thông minh, có chiều sâu, Tóc Tiên được nhận xét không chỉ là gương mặt đại diện mà còn truyền tải được tinh thần thương hiệu.

Không thể nhắc đến cuộc hôn nhân được công chúng yêu mến với nhà sản xuất Hoàng Touliver trước đó đã giúp Tóc Tiên trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng yêu thích. Việc cả hai công bố ly hôn hôm 17/1 khiến nhiều người tiếc nuối nhưng được cho rằng không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí và giá trị thương mại của Tóc Tiên.