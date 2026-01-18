Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Huỳnh Lập lên tiếng thông tin bị bắt

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đạo diễn Huỳnh Lập khẳng định thông tin anh bị bắt vì sử dụng chất cấm hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ và gia đình.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền nhiều video tung tin một số nghệ sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm, trong đó có Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi. Video có hình ảnh của hai nghệ sĩ tại một cơ sở karaoke và bị cơ quan chức năng mời làm việc vì nghi sử dụng chất kích thích.

Dưới phần bình luận, một số khán giả bày tỏ hoang mang. Nhiều người tỉnh táo hơn và kêu gọi báo cáo nội dung sai sự thật với nền tảng mạng xã hội.

615401274-1435141704638370-462045376025736455-n.jpg
Huỳnh Lập phủ nhận tin đồn dùng chất cấm.

Đạo diễn Huỳnh Lập khẳng định đó là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới anh và gia đình. "Bố mẹ tôi gọi lên vì xem được tin tức này tràn lan trên TikTok. Công nghệ AI chỉ tốt khi chúng ta dùng nó bằng cái tâm tốt, cứ như thế này ảnh hưởng đến người khác", Huỳnh Lập nói. Anh cũng mong khán giả cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, đề phòng những thông tin sai sự thật.

Gần đây, nghệ sĩ liên tiếp trở thành nạn nhân của tin giả. Tối 17/1, công ty quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi lên tiếng đính chính, khẳng định sẵn sàng giải quyết đến cùng, bao gồm cả trách nhiệm hình sự và dân sự với các cá nhân, tổ chức cố ý đưa thông tin sai sự thật.

616043711-1438525347633339-8524724518500289235-n.jpg
Video sai sự thật về Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập được lan truyền trên TikTok.

Trấn Thành cũng bị đồn sử dụng chất cấm thông qua hình ảnh cắt ghép trên mạng xã hội. Nam MC nhờ khán giả tìm tài khoản Facebook đăng tin bôi nhọ để cơ quan chức năng và luật sư kịp thời can thiệp.

Trong hình thức lừa đảo khác, nhiều trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, người có ảnh hưởng được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng bá hoạt động cờ bạc, cho vay tiền làm ăn. Ca sĩ Khắc Việt, Đan Trường gia đình nghệ sĩ Lý Hải - Minh Hà từng lên tiếng đính chính.

Các video do AI tạo ra có độ chân thực cao, lan truyền nhanh chóng. Công nghệ giả giọng người nổi tiếng rất tinh vi, khiến không ít người sập bẫy.

So với các hình thức lừa đảo truyền thống, AI mang lại cho kẻ gian lợi thế vượt trội như thao tác nhanh, chi phí thấp, dễ nhân bản và gần như không để lại dấu vết trực tiếp. Mỗi đoạn video deepfake có thể được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ trong vài phút, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội mà nạn nhân không kịp phản ứng hay đính chính.

Ngọc Ánh
#Huỳnh Lập #tin đồn #chất cấm #tin giả #AI #nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục