Huỳnh Lập lên tiếng thông tin bị bắt

TPO - Đạo diễn Huỳnh Lập khẳng định thông tin anh bị bắt vì sử dụng chất cấm hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ và gia đình.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền nhiều video tung tin một số nghệ sĩ bị bắt vì sử dụng chất cấm, trong đó có Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi. Video có hình ảnh của hai nghệ sĩ tại một cơ sở karaoke và bị cơ quan chức năng mời làm việc vì nghi sử dụng chất kích thích.

Dưới phần bình luận, một số khán giả bày tỏ hoang mang. Nhiều người tỉnh táo hơn và kêu gọi báo cáo nội dung sai sự thật với nền tảng mạng xã hội.

Huỳnh Lập phủ nhận tin đồn dùng chất cấm.

Đạo diễn Huỳnh Lập khẳng định đó là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới anh và gia đình. "Bố mẹ tôi gọi lên vì xem được tin tức này tràn lan trên TikTok. Công nghệ AI chỉ tốt khi chúng ta dùng nó bằng cái tâm tốt, cứ như thế này ảnh hưởng đến người khác", Huỳnh Lập nói. Anh cũng mong khán giả cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, đề phòng những thông tin sai sự thật.

Gần đây, nghệ sĩ liên tiếp trở thành nạn nhân của tin giả. Tối 17/1, công ty quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi lên tiếng đính chính, khẳng định sẵn sàng giải quyết đến cùng, bao gồm cả trách nhiệm hình sự và dân sự với các cá nhân, tổ chức cố ý đưa thông tin sai sự thật.

Video sai sự thật về Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập được lan truyền trên TikTok.

Trấn Thành cũng bị đồn sử dụng chất cấm thông qua hình ảnh cắt ghép trên mạng xã hội. Nam MC nhờ khán giả tìm tài khoản Facebook đăng tin bôi nhọ để cơ quan chức năng và luật sư kịp thời can thiệp.

Trong hình thức lừa đảo khác, nhiều trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, người có ảnh hưởng được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng bá hoạt động cờ bạc, cho vay tiền làm ăn. Ca sĩ Khắc Việt, Đan Trường gia đình nghệ sĩ Lý Hải - Minh Hà từng lên tiếng đính chính.

Các video do AI tạo ra có độ chân thực cao, lan truyền nhanh chóng. Công nghệ giả giọng người nổi tiếng rất tinh vi, khiến không ít người sập bẫy.

So với các hình thức lừa đảo truyền thống, AI mang lại cho kẻ gian lợi thế vượt trội như thao tác nhanh, chi phí thấp, dễ nhân bản và gần như không để lại dấu vết trực tiếp. Mỗi đoạn video deepfake có thể được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ trong vài phút, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội mà nạn nhân không kịp phản ứng hay đính chính.