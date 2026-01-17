Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết thúc cuộc tình 10 năm của cặp nghệ sĩ quyền lực nhất showbiz Việt

Hà Trang

TPO - Sau một thập kỷ gắn bó và gần 6 năm chung sống, ca sĩ Tóc Tiên (37 tuổi) và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver (39 tuổi) xác nhận ly hôn. Cặp sao chọn cách dừng lại văn minh, lặng lẽ đúng như cách họ đã yêu suốt nhiều năm qua.

x.jpg
Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp nhau năm 2015 khi cùng tham gia chương trình The Remix. Khi đó, nữ ca sĩ giữ vai trò thí sinh, còn Touliver là giám đốc âm nhạc. Sự ăn ý trong công việc nhanh chóng kéo hai nghệ sĩ xích lại gần nhau.
c.jpg
hanh-trinh-yeu-bi-mat-cuoi-giau.jpg
Thời điểm đó, mạng xã hội nhiều lần lan truyền hình ảnh thân mật của cả hai. Tuy nhiên, Tóc Tiên và Touliver đều giữ im lặng. Suốt 4 năm yêu nhau, họ âm thầm đồng hành, hạn chế chia sẻ đời tư.
1440817508-toc-tien-than-thiet-h.jpg
Trong giai đoạn này, Touliver đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc của bạn gái, tiêu biểu là bản hit Ngày mai. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2019.
toc-tien-hoang-touliver-4-17400355827862140958196.jpg
Chỉ 5 tháng sau khi công khai, cặp sao tổ chức đám cưới riêng tư tại Đà Lạt vào tháng 2/2020. Hôn lễ được bảo mật tuyệt đối, số lượng khách mời hạn chế. Ngày trọng đại, mẹ ruột của Tóc Tiên không xuất hiện. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ mẹ phản đối chuyện tình của cô với một người làm nghệ thuật. Áp lực từ gia đình khiến Touliver từng rời xa cô một thời gian. Dù vậy, Tóc Tiên vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
temp-image-1753410615057-uizrsjd.jpg
Đám cưới của Tóc Tiên năm 2020.
toc-tien-6258-1676902871.jpg
Hằng năm vào dịp kỷ niệm hôn nhân, Tóc Tiên thường diện lại váy cưới chụp hình lưu niệm với Hoàng Touliver.
toc-tien-1-1691479269-1.jpg
Trong hôn nhân, Tóc Tiên và Touliver chia sẻ việc nhà, cùng tập gym, sở thích đi khám phá đó đây. Tóc Tiên từng tiết lộ chồng là người chiều vợ, ủng hộ cô đóng phim, thử nghiệm phong cách thời trang. Dù đôi lúc cằn nhằn khi cô mặc đồ gợi cảm, Touliver vẫn tôn trọng sự lựa chọn của vợ.
5.jpg
6.jpg
7.jpg
toctien1305-1715429721-336559089.jpg
Vợ chồng Tóc Tiên thời điểm còn mặn nồng thường xuyên khám phá du lịch trong và ngoài nước.
unknown-318787387-100252679606-7.jpg
Cặp sao khám phá những điểm đến gần gũi thiên nhiên. Họ có căn villa tại khu Nam Hồ (Đà Lạt), vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê từ năm 2020.
3.jpg
4.jpg
Nữ ca sĩ cho biết sau khi kết hôn, cô chỉ còn ghen “khoảng 20%” vì đã hiểu và đặt niềm tin vào chồng.
585576213-1275434454627314-85549.jpg
Trong nhiều năm, Tóc Tiên khẳng định chưa có kế hoạch sinh con. Cô cho biết cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa sẵn sàng cho trách nhiệm làm cha mẹ.
﻿135244051-2863721583917064-87667.jpg﻿
9.jpg
8.jpg
Thời điểm cả hai luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện.
toctien1305-1707567422-3299637-3.jpg
Từ giữa năm 2025, Tóc Tiên vướng tin đồn trục trặc hôn nhân. Nữ ca sĩ đăng nhiều trích dẫn chiêm nghiệm, không chia sẻ hình ảnh bên chồng. Cô thường xuất hiện một mình tại sự kiện, đi du lịch cùng bạn bè. Khán giả phát hiện Tóc Tiên không còn sinh sống trong căn biệt thự từng là tổ ấm. Trái ngược với vợ, Touliver vẫn cập nhật hình ảnh làm việc, chăm sóc thú cưng tại biệt thự. Dù vậy, Touliver vẫn thể hiện sự quan tâm qua những tương tác nhỏ trên mạng xã hội.
484270010-1195418041940509-436-4.jpg
Ngày 17/1, Tóc Tiên thông báo ly hôn. Nữ ca sĩ cho biết quyết định được đưa ra sau khi có sự đồng thuận của gia đình và những người liên quan. Cô chia sẻ, cả hai luôn chọn giữ đời sống cá nhân riêng tư, mong khán giả nhìn nhận họ qua âm nhạc và sự nghiệp. Sau 10 năm yêu và gần 6 năm hôn nhân, Tóc Tiên và Touliver quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng, trở về làm bạn bè, đồng nghiệp.
Hà Trang
#Tóc Tiên #Hoàng Touliver #ly hôn #ca sĩ #nhà sản xuất #tình yêu

