Kết thúc cuộc tình 10 năm của cặp nghệ sĩ quyền lực nhất showbiz Việt

TPO - Sau một thập kỷ gắn bó và gần 6 năm chung sống, ca sĩ Tóc Tiên (37 tuổi) và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver (39 tuổi) xác nhận ly hôn. Cặp sao chọn cách dừng lại văn minh, lặng lẽ đúng như cách họ đã yêu suốt nhiều năm qua.