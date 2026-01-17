Kết thúc cuộc tình 10 năm của cặp nghệ sĩ quyền lực nhất showbiz Việt

TPO - Sau một thập kỷ gắn bó và gần 6 năm chung sống, ca sĩ Tóc Tiên (37 tuổi) và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver (39 tuổi) xác nhận ly hôn. Cặp sao chọn cách dừng lại văn minh, lặng lẽ đúng như cách họ đã yêu suốt nhiều năm qua.
Thời điểm đó, mạng xã hội nhiều lần lan truyền hình ảnh thân mật của cả hai. Tuy nhiên, Tóc Tiên và Touliver đều giữ im lặng. Suốt 4 năm yêu nhau, họ âm thầm đồng hành, hạn chế chia sẻ đời tư.
Vợ chồng Tóc Tiên thời điểm còn mặn nồng thường xuyên khám phá du lịch trong và ngoài nước.
Nữ ca sĩ cho biết sau khi kết hôn, cô chỉ còn ghen “khoảng 20%” vì đã hiểu và đặt niềm tin vào chồng.
Thời điểm cả hai luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện.