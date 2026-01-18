'Cỗ máy tạo hit' Hoàng Touliver: 10 năm đứng sau Tóc Tiên, viết lại thị trường nhạc Việt

TPO - Thông báo ly hôn của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trưa 17/1 khiến khán giả tiếc nuối cho cặp nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến thị trường nhạc Việt suốt một thập kỷ qua. Với tư duy âm nhạc tiên phong, Touliver là người đứng sau chặng đường thăng hoa của Tóc Tiên, sự nổi lên của nhiều ngôi sao như Binz, Soobin, góp phần định hình lại âm nhạc đại chúng những năm gần đây.

Người đàn ông đứng sau 10 năm thăng hoa của Tóc Tiên

Trưa 17/1, thông báo ly hôn của ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver thu hút sự quan tâm của khán giả, tương tác hiện đạt hơn 100.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Sau 10 năm gắn bó, cả hai “thuận lòng đi đến quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, anh em đồng nghiệp”.

Tóc Tiên nhấn mạnh cô và Touliver ly hôn văn minh, dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối. Nhà sản xuất không giải thích thêm chuyện cá nhân, chỉ đăng bức ảnh vợ cũ với dòng chia sẻ: “To a beautiful chapter that has shaped who I am today. Thank you and always respect” (tạm dịch: “Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng”).

Việc Tóc Tiên và Touliver chia tay khiến khán giả tiếc cho cặp nghệ sĩ nổi tiếng và có tư duy âm nhạc thuộc hàng top đầu hiện tại. Trước khi cưới Tóc Tiên, Touliver có hành trình dài hơi để khẳng định chỗ đứng trong thị trường nhạc Việt. Sự nghiệp của Tóc Tiên có sự hỗ trợ lớn của nhà sản xuất, như những gì Tóc Tiên dành lời tử tế cho chồng cũ: "Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế".

10 năm thăng hoa của Tóc Tiên và sự thành công của nhiều ngôi sao (trong đó có Binz, Soobin) đều có sự nhúng tay của Touliver.

Touliver tên thật là Nguyễn Hoàng, sinh ra trong gia đình không theo nghệ thuật. Nam nhạc sĩ đến với âm nhạc theo con đường đào tạo chính quy. Năm 2005, anh thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), học khoa Accordion - Guitar - Organ trước khi chuyển sang Piano và Jazz. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, anh bắt đầu làm hòa âm phối khí và sản xuất nhạc.

Từ những năm 2008-2012, Touliver nổi danh trong cộng đồng underground, đứng sau sản xuất nhạc cho JustaTee, Yanbi, Mr. T, Kimmese - những giọng ca, rapper hot nhất giai đoạn 2010.

Sau khi để lại ấn tượng với cộng đồng underground với những ca khúc như Real love, Nothing in your eyes... Touliver tìm hướng đi khác biệt khi nhảy vào mảng nhạc điện tử. Nam nghệ sĩ là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mang Dubstep và các biến thể EDM lên nhiều sân khấu lớn ở Hà Nội và TPHCM.

Touliver và JustaTee, Rhymastic đi đầu trong việc sáng tạo dòng nhạc EDM, hip hop, sau đó thành lập nên tổ đội SpaceSpeakers. Từ địa điểm tụ họp của giới hip hop và nhạc điện tử urban, nhóm nghệ sĩ phát triển thương hiệu thành thương hiệu nhóm nhà sản xuất đình đám số một hiện tại.

Khoảnh khắc đưa Touliver ra khỏi phạm vi underground và tiến vào mainstream là chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015. Khi bắt tay Tóc Tiên và Long Halo, nam nhạc sĩ biến hóa nhiều ca khúc pop thành sản phẩm EDM đậm tính trình diễn. Với ca khúc Ngày mai phiên bản Touliver Mix, anh có công không nhỏ khi đưa Tóc Tiên lên hàng sao hạng A, giữ nhịp cho đến hiện tại.

Touliver còn đứng sau các bản phối ấn tượng khác như Đường cong, Người đàn bà hóa đá hay Dạ cổ hoài lang... Chính Touliver đã "minh oan" cho dòng nhạc EDM, định nghĩa lại cách khán giả Việt Nam nhận EDM là sân khấu trình diễn, không còn định kiến "chỉ để ăn chơi", "không chính thống".

Cỗ máy tạo hit định hình nhạc Việt

Sau The Remix, Touliver thừa thắng xông lên bằng cách hợp tác với nhiều ca sĩ đang nổi đình đám. Những lần collab với Binz, Soobin, JustaTee hay Tiên Tiên, Touliver góp phần đưa ra những sản phẩm ấn tượng từ beat, hình ảnh, lời bài hát, độ phù hợp khi biểu diễn trên sân khấu lớn.

They said, Vài lần đón đưa, Ngày mai em đi, Em không thể, So close hay Bigcityboi là những ví dụ minh chứng cho khả năng của "cỗ máy tạo hit" Touliver.

Sự nỗ lực và tấn công thị trường dồn dập của Touliver được giới chuyên môn công nhận. Năm 2020, anh độc lập xuất hiện trên trang bìa của Mixmag, tạp chí nhạc điện tử có ảnh hưởng trong thế giới producer. Những cây viết chuyên môn trên mạng xã hội, hàng loạt trang báo chính thống liên tục "mổ xẻ" sự thành công của nhà sản xuất, giúp cái tên Touliver phủ sóng thời gian dài.

Ở mảng chuyên môn, Touliver hai lần nhận giải Cống hiến ở hạng mục Nhà sản xuất của năm (2019) và Hòa âm phối khí cho ca khúc Có ai thương em như anh (Tóc Tiên).

Làn Sóng Xanh vinh danh anh với Ngày mai (2015), Ngày mai em đi (2017), Em không thể (đề cử năm 2018), Bigcityboi (2020) và gần nhất là Trống cơm (ca khúc ở Anh trai vượt ngàn chông gai, 2024) ở hạng mục Hòa âm phối khí, cùng hàng loạt đề cử ở chương trình trao giải khác.

Tên tuổi của Touliver càng được công nhận hơn khi nhà sản xuất nhảy vào mảng game show. Khi Rap Việt lên sóng mùa đầu, Touliver giữ vai trò giám đốc âm nhạc, thực hiện gần như toàn bộ phần beat của vòng Chinh phục. Nhiều tiết mục được đánh giá nổi bật nhờ cấu trúc beat và cách làm mới bài gốc.

Touliver thuộc nhóm nhà sản xuất quyền lực, định hình thị trường âm nhạc Việt Nam những năm gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn, thí sinh Ricky Star từng nói: “Tôi phục anh Touliver. Nhờ nhạc của anh Touliver, tôi mới có thể rap, trình diễn và thuyết phục được các huấn luyện viên và khán giả”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Wowy công nhận tài năng của Touliver định hình thành công của chương trình. “Nhiều khi tôi đạp nút cho thí sinh vì nhạc của ông giám đốc âm nhạc quá hay”, Wowy nói.

Nhìn lại giới sản xuất âm nhạc hiện tại, ít ai thành công được như Touliver, luôn ở vị trí top đầu từ lúc hoạt động underground đến khi tiến vào mainstream. Nhiều chuyên gia đánh giá nhà sản xuất hội tụ đủ yếu tố để nổi tiếng, từ việc hiểu thị trường, âm nhạc cho đến khả năng xây dựng thương hiệu cho nghệ sĩ.

Có thời điểm, Touliver và Rhymastic, JustaTee nổi danh đến mức giới chuyên môn truyền tai nhau "muốn nổi tiếng phải tìm đến SpaceSpeakers". SpaceSpeakers (thành lập năm 2020) không chỉ sản xuất âm nhạc, mà còn có khả năng tạo ra mô hình khép kín bài bản, định danh và đẩy sự nổi tiếng cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có Soobin Hoàng Sơn và Binz.

Giữa lúc ngành công nghiệp âm nhạc Việt vẫn thiếu đội ngũ sản xuất, thiếu công ty quản lý và sự phối hợp ăn ý, nghệ sĩ chủ yếu hoạt động riêng lẻ, SpaceSpeakers là mô hình hiếm hoi gặt hái thành công, được nhiều công ty, tập đoàn học hỏi mô hình phát triển.

Đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ, Touliver cũng chọn cách hoạt động không ồn ào. Hiếm khi thấy Touliver lên truyền thông "kể lể" đời tư, giữ nguyên phong cách lạnh lùng, kín tiếng như những ngày đầu đặt chân vào âm nhạc. Hình ảnh, thông tin về nhà sản xuất chủ yếu xuất hiện thông qua Tóc Tiên.

Việc Tóc Tiên và Touliver chọn cách khép lại hôn nhân tạo cảm giác tiếc nuối cho cộng đồng nhạc điện tử. Song, với những gì Touliver làm được hơn 15 năm qua, từ lúc hoạt động ở underground cho đến khi tiến vào thị trường chính thống, khán giả cho rằng nhà sản xuất sớm vượt qua biến cố hôn nhân, tiếp tục cống hiến cho thị trường âm nhạc Việt Nam.