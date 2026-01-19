Hậu trường cảnh phim Việt hút hơn 8 triệu lượt xem

TPO - Phân đoạn bắt gian ở tập 39 phim “Cách em một milimet” thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Diễn viên Minh Hoàng cho biết không khí hậu trường hoàn toàn khác so với cảm giác nghẹt thở trên màn ảnh.

Vai diễn ‘mặt búng ra sự khốn nạn’

Sau thời gian vắng bóng, diễn viên Minh Hoàng tái xuất màn ảnh nhỏ với vai luật sư Trung trong phim truyền hình Cách em một milimet. Nhân vật này thuộc tuyến phản diện và đóng vai trò then chốt trong diễn biến cao trào ở tập 39.

Trung là bạn thân của Nghiêm (Chí Nhân thủ vai) - kẻ liên tục mắc sai lầm trong hôn nhân. Trung không chỉ là chỗ dựa về pháp lý mà còn trực tiếp giúp sức cho Nghiêm lên kịch bản gài bẫy vợ ngoại tình nhằm chiếm ưu thế khi ly hôn. Tuy nhiên, Nghiêm và Trung bị “gài bẫy ngược”, khiến bộ mặt thật của Nghiêm bị phơi bày.

Phân đoạn cao trào này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những phân đoạn hấp dẫn, thỏa mãn số đông. Thậm chí, diễn viên Minh Hoàng và Trọng Lân để lại bình luận “buồn cười mà không dám cười”.

Vai phản diện của Minh Hoàng trong phim Cách em một milimet được khen phù hợp.

Chia sẻ với Tiền Phong, Minh Hoàng cho biết không khí hậu trường hoàn toàn khác so với cảm giác nghẹt thở trên màn ảnh. “Nhìn trên phim thì căng thẳng, nhưng ở ngoài hậu trường lại rất vui. Đây là cảnh quay có nhiều diễn viên nên không khí khá thoải mái. Tuy nhiên, khi vào làm việc thì tất cả đều tập trung và nghiêm túc, vì vậy cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ”, anh nói.

Theo Minh Hoàng, chính sự tập trung cao độ của ê-kíp đã giúp phân đoạn nhiều lớp cảm xúc này được hoàn thành đúng nhịp, tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi lên sóng.

Minh Hoàng cho rằng nếu xét ngoài đời, Chí Nhân là người “đáng thương” vì phải chịu nhiều cảnh bị đánh, bị đấm nhất phim. Tuy nhiên, với nhân vật Nghiêm, anh không bênh vực.

Theo nam diễn viên, Nghiêm đã nhiều lần mắc sai lầm và gây tổn thương cho vợ là Ngân. Phân đoạn ở tập 39 chỉ là “giọt nước tràn ly, một lần nữa lật mặt Nghiêm trong cuộc hôn nhân này”.

Minh Hoàng cho biết anh vui khi trở lại màn ảnh với vai luật sư Trung, dù đây không phải tuyến nhân vật dài hơi. “Vai diễn này ngắn nhưng khá ấn tượng. Tôi hạnh phúc khi nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình và anh Chí Nhân. Hai anh em thường xuyên diễn cùng nhau và bị khán giả gắn mác ‘mặt búng ra sự khốn nạn’, nghe cũng vui”, nam diễn viên chia sẻ.

“Diễn xuất là đam mê nên tôi không bao giờ ngừng nghiêm túc và chỉn chu với nghề", Minh Hoàng nói.

Cuộc sống sau kết hôn

Minh Hoàng sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh là quán quân chương trình Quý ông đại chiến mùa 3, góp mặt trong một số bộ phim giờ vàng như Quỳnh búp bê, Sinh tử, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Những nẻo đường gần xa, Cách em một milimet…

Minh Hoàng và bạn gái Kim Ngân tổ chức đám cưới vào tháng 11/2024. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2025. Sau khi kết hôn và có con, Minh Hoàng nói cuộc sống bận rộn hơn. Bên cạnh công việc diễn xuất, anh còn tham gia kinh doanh, khiến quỹ thời gian luôn kín lịch. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định diễn xuất vẫn là đam mê không thể thay thế.

“Diễn xuất là đam mê nên tôi không bao giờ ngừng nghiêm túc và chỉn chu với nghề. Việc một số khán giả cho rằng tôi tập trung kinh doanh hơn chỉ là suy đoán, còn với tôi, đã làm việc gì cũng cố gắng hết mình, đặc biệt là với đam mê”, Minh Hoàng nói.