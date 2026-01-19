Phim có Kiều Minh Tuấn mở màn hơn 33 tỷ đồng, thêm một phim Việt lỗ nặng

TPO - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn hạ cánh an toàn sau thời gian dừng đóng điện ảnh. Ngược lại, một phim Việt (hợp tác ê-kíp nước ngoài) thu chưa tới 80 triệu đồng, mở đầu danh sách tác phẩm lỗ nặng nhất năm 2026.

Cảnh trái ngược của phim Việt

Ba ngày cuối tuần (17-19/1), thị trường rạp chiếu không bứt phá. Tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 46,3 tỷ đồng, mức tương đương cuối tuần trước, cho thấy trạng thái đi ngang đặc trưng giai đoạn giữa tháng 1, khi cao điểm Tết Dương lịch đã qua nhưng mùa Tết Nguyên đán chưa vào guồng.

Đứng đầu phòng vé tuần qua là Con kể ba nghe với 22,81 tỷ đồng (255.859 vé/8.589 suất chiếu), chiếm gần 49% thị phần phòng vé. Đây được xem là màn trở lại thuận lợi của Kiều Minh Tuấn sau một năm gần như không góp mặt ở điện ảnh.

Việc chọn thể loại gia đình - tình cảm, tôn vinh nghệ sĩ xiếc giúp phim khai thác tốt tệp khán giả phụ huynh và trẻ nhỏ. Sau tuần mở màn, Con kể ba nghe đạt 32 tỷ đồng. Nếu tận dụng tốt lợi thế thiếu vắng phim Việt trong ba tuần tiếp theo, phim có thể cán mốc 40-50 tỷ đồng, con số hợp lý ở giai đoạn thấp điểm.

Kiều Minh Tuấn trở lại với dự án mở màn hơn 33 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Thiên đường máu với mức thu 7,35 tỷ đồng (78.373 vé/3.558 suất) dịp cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 118,4 tỷ đồng sau hơn hai tuần rưỡi phát hành. Dự án lấy ý tưởng từ nạn bắt cóc buôn người sang Campuchia, giả danh công an lừa tiền đánh trúng tâm lý khán giả và mở màn thành tích phim Việt đầu tiên của năm 2026 vượt mốc 100 tỷ đồng.

Avatar 3: Lửa và tro tàn đứng thứ ba với 4,99 tỷ đồng (31.738 vé/1.312 suất), nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên hơn 270 tỷ đồng. Sau khi vượt mốc một tỷ USD toàn cầu, bom tấn của đạo diễn James Cameron trở thành tác phẩm thứ tư trong sự nghiệp ông góp mặt ở “câu lạc bộ tỷ USD”, sau Titanic và hai phần Avatar trước đó. Tại Việt Nam, Avatar 3 giữ vai trò “giữ nhiệt” phòng vé trong bối cảnh thị trường thiếu bom tấn mở màn đầu năm.

Từ vị trí thứ tư trở đi, phòng vé gần như hoàn toàn thuộc về phim ngoại. 28 năm sau: Ngôi đền tử thần thu 2,66 tỷ đồng (25.438 vé/1.765 suất), mức ổn định của dòng sinh tồn - kinh dị. Zootopia: Phi vụ động trời 2 đạt 1,81 tỷ đồng (14.956 vé/584 suất), nâng tổng doanh thu phòng vé lên hơn 230 tỷ đồng. Bộ phim thiếu nhi Tí Sẹo và lâu đài quái vẹo thu 1,41 tỷ đồng cuối tuần, trong khi Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí đạt 696 triệu đồng.

Ở nhóm dưới là loạt phim sắp rời rạp. Ai thương ai mến thu 449 triệu đồng, nâng tổng lên 25,6 tỷ đồng, Phim rơi khỏi top 5 nhanh hơn dự kiến, giữa lúc Thiên đường máu có Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan vẫn kiếm tiền tốt. Truy tìm Long Diên Hương thu 18,14 triệu đồng cuối tuần (263 vé/13 suất), chuẩn bị khép lại hành trình với 206,5 tỷ đồng.

Mảng anime chiếu rạp bắt đầu giảm nhiệt. Công chúa Mononoke thu 288 triệu đồng, trong khi The Secret World of Arrietty chỉ đạt 43 triệu đồng.

Trường hợp gây chú ý nhất ở nhóm đáy bảng tuần qua là Vạn dặm yêu em (Love in Vietnam) - dự án hợp tác Việt - Ấn chỉ đạt 50 triệu đồng (685 vé/158 suất) sau ba ngày phát hành. Đây là mức thấp hơn cả các phim anime cũ chiếu lại.

Đầu tuần mới, phim chỉ bán thêm được 3 vé, doanh số tổng chưa đạt 80 triệu đồng, Vạn dặm yêu em chuẩn bị rút rạp và là bộ phim Việt đầu tiên của năm 2026 thua lỗ nặng.

Phim ngoại phủ rạp giữa lúc phim Việt "án binh"



Tuần này (19-25/1), không có phim Việt mới ra rạp. Thị trường hoàn toàn thuộc về phim ngoại với loạt tác phẩm gồm Hàm cá mập, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương, Conan Movie 1: Quả bom chọc trời, Bằng chứng sinh tử, Nhà trấn quỷ, Chuột nhí siêu tốc độ, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng và Linh Trưởng.

Ba tuần liền không có phim Việt mới ra rạp, nhưng thị trường nội địa đang có cuộc đua ngầm. Các ê-kíp bắt đầu mở chiến dịch PR, tổ chức showcase và giới thiệu dự án để chuẩn bị bước vào mùa phim Tết, giai đoạn quan trọng nhất năm của điện ảnh Việt.

Ê-kíp phim chiếu Tết đang dồn lực PR, tạo nhiệt cho mùa phim quan trọng nhất trong năm.

Báu vật trời cho mở màn sớm nhất với buổi showcase cuối tuần trước nhằm “đánh động” thị trường. Ê-kíp đưa Phương Anh Đào - Tuấn Trần ra tuyến PR chính, chuẩn bị đối đầu trực diện với phim Tết của Trấn Thành.

Ngày 20/1, Mùi phở tổ chức showcase tại Hà Nội. Sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh và Thu Trang giúp bộ phim mở rộng tệp khán giả, phủ cả nhóm gia đình lẫn khán giả phía Bắc, vốn là thị trường mạnh dịp lễ Tết.

Ngày 21/1, Trấn Thành giới thiệu dự án Thỏ ơi. Với vị thế “người thắng bốn mùa Tết liên tiếp”, phim Tết của nam đạo diễn nghìn tỷ đang chiếm sự chú ý nhiều nhất từ khán giả đến giới chuyên môn.

Ngược lại, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang im ắng hơn. Lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò đạo diễn, diễn viên chính và nhà sản xuất, nam nghệ sĩ mạo hiểm nhảy vào cuộc đua gay cấn nhất năm, cạnh tranh với toàn diễn viên, đạo diễn trăm tỷ, nghìn tỷ từng đại thắng mùa phim Tết.