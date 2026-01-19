Đời thăng trầm của ác nhân 'Tuyệt đỉnh kungfu'

TPO - Từ diễn viên đóng thế vươn lên thành tượng đài võ thuật Hong Kong (Trung Quốc), Lương Tiểu Long để lại dấu ấn sâu đậm với loạt vai diễn kinh điển và cuộc đời nhiều thăng trầm trước khi qua đời ở tuổi 77.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) ngày 18/1, ngôi sao võ thuật gạo cội Lương Tiểu Long đã qua đời vào ngày 14/1, hưởng thọ 77 tuổi. Thông tin được bạn bè thân thiết của ông xác nhận.

Gia đình nam diễn viên hiện âm thầm lo hậu sự. Lễ an táng dự kiến tổ chức vào ngày 26/1 tại quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến.

Thành Long bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp. “Nghe tin Lương Tiểu Long qua đời, tôi thực sự bàng hoàng, không dám cũng không muốn tin đó là sự thật. Trong ký ức của tôi, anh luôn là cao thủ tinh thông nhiều môn võ truyền thống, mỗi môn đều có phong cách rất riêng. Anh đã vận dụng toàn bộ tinh hoa võ học của mình vào các tác phẩm điện ảnh, là một chỉ đạo võ thuật xuất sắc. Trên cương vị diễn viên, anh để lại vô số vai diễn kinh điển, được khán giả yêu mến và khiến những người làm nghề như chúng tôi vô cùng kính phục”, Thành Long viết.

Tối cùng ngày, Châu Tinh Trì cũng đã đăng lại ảnh cũ để tưởng niệm cùng chia sẻ: “Mãi mãi tưởng nhớ anh Lương Tiểu Long".

Từ cascadeur đến tượng đài võ thuật

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, lớn lên trong gia đình nghèo ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Thập niên 1960, ông được đạo diễn Ngô Tư Viễn phát hiện sau những xung đột trên đường phố, từ đó bước vào giới giải trí.

Năm 15 tuổi, ông gia nhập đoàn cascadeur làm diễn viên đóng thế. Dưới sự chỉ dạy của người chú - võ sư Lương Tiểu Tùng - ông ba lần tham gia giải đấu đối kháng, giành hai chức vô địch và một á quân, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp võ thuật.

Từ diễn viên đóng thế, ông dần chuyển sang vai chính, xuất hiện trong nhiều phim võ thuật như Tứ đại danh bổ, Anh hùng xạ điêu...

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long liên tiếp tham gia hai bộ phim truyền hình ăn khách Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và Trần Chân, đều đảm nhận vai Trần Chân. Hình tượng người anh hùng nghĩa hiệp trong các tác phẩm này đã đưa tên tuổi ông lên hàng sao võ thuật hàng đầu màn ảnh nhỏ.

Thời điểm đó, Lương Tiểu Long trở thành một trong những ngôi sao võ thuật nổi bật nhất Hong Kong cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long.

Vai Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kungfu giúp Lương Tiểu Long ghi dấu ấn sâu đậm.

Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ ấy cũng đi kèm cái giá đắt. Lương Tiểu Long từng bị “phong sát” tại Đài Loan (Trung Quốc) suốt 20 năm do sự cố “vạ miệng”.

Trong thời gian này, ông chuyển hướng phát triển ở Trung Quốc. Đến năm 2004, ông trở lại đỉnh cao nhờ vai Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì. Nhân vật phản diện này giúp ông một lần nữa gây tiếng vang và có thêm nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.

Trong quá trình hợp tác với Châu Tinh Trì, hai bên từng nảy sinh bất đồng về phương thức làm việc và thù lao dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Lương Tiểu Long tiết lộ khi quay phim, ông phải làm việc cường độ cao nhưng không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Không chỉ sự nghiệp, đời sống tình cảm của ông cũng nhiều biến động. Cuộc hôn nhân đầu là với ca sĩ Lê Ái Liên, cả hai có một con gái chung. Lê Ái Liên gặp biến cố khi bị kẻ xấu tạt axit trên phố dẫn đến dung mạo bị hủy hoại. Lương Tiểu Long khi đó dùng tiền chữa trị cho vợ phẫu thuật, nhưng cuối cùng cuộc tình của họ cũng “đứt gánh”. Người vợ thứ hai của ông tên Yoongs Tương, kém ông 20 tuổi. Trái ngọt hôn nhân của họ là hai con, một nam một nữ. Cả hai được giáo dục nghiêm khắc, tiếp nối niềm đam mê võ thuật của cha.

Đời tư nhiều biến động, cống hiến đến cuối đời

Ở tuổi ngoài 70, Lương Tiểu Long vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, tích cực tham gia đóng phim và được công nhận như thắng giải cống hiến của Liên hoan phim châu Á. Ông cũng tích cực lên tiếng về các vấn đề xã hội, từng kêu gọi tìm kiếm trẻ em mất tích.

Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm luyện võ trên Douyin, Xiaohongshu, ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên bạn bè, được người hâm mộ yêu mến. Sau khi tin ông qua đời lan truyền, hàng nghìn khán giả để lại lời tiễn biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

Một ngày trước khi qua đời (13/1), Lương Tiểu Long vẫn xuất hiện trong buổi gặp gỡ bạn bè. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy ông cùng bạn hữu thưởng thức lẩu dê tại quận La Hồ, Thâm Quyến. Tinh thần của nam diễn viên khi đó khá tốt, ông còn tặng bạn bức thư pháp có chữ ký với dòng chữ “Chân công phu”.

Trong ảnh, Lương Tiểu Long mặc áo khoác đen, nở nụ cười tươi, giơ ngón tay cái trước ống kính, không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Việc ông đột ngột qua đời chỉ sau một ngày khiến bạn bè, người thân và đông đảo người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.