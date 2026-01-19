Thước phim chưa từng có về bộ lạc bí ẩn

TPO - Thước phim và hình ảnh chưa từng được công bố trước đây về bộ lạc bí ẩn ở Amazon vừa được hé lộ, cho thấy những thợ săn cầm vũ khí đe dọa nhà thám hiểm phương Tây muốn tiếp cận.

Giữa tháng 1, nhà bảo tồn người Mỹ Paul Rosalie tham gia chương trình Lex Friedman Podcast, để chia sẻ về thước phim cùng hình ảnh hiếm có liên quan đến bộ lạc bí ẩn ở Amazon.

Thước phim về bộ lạc rừng Amazon. Nguồn: Daily Mail

Video cho thấy những người đàn ông trong bộ lạc - trong trạng thái lõa thể - tỏ ra thận trọng tiến xuống bãi biển, trên tay cầm theo vũ khí thô sơ.

Với sự cảnh giác và tò mò, họ quan sát nhóm nhà thám hiểm phương Tây, rồi chỉ trỏ. Vài người trong số đó dường như sẵn sàng tấn công.

Điều bất ngờ là họ dần buông lỏng sự đề phòng. Nhóm thợ săn bản địa được nhìn thấy đặt vũ khí xuống và tiến lại gần những vị khách xa lạ. Vài người thậm chí còn nở nụ cười.

Rosalie ghi lại đoạn video vào khoảng hơn một năm trước. Nhà thám hiểm từ chối tiết lộ vị trí chính xác của nơi phát hiện bộ lạc, nhằm bảo vệ họ khỏi việc tiếp xúc thêm với thế giới bên ngoài.

Ông giải thích bộ lạc này không có khả năng miễn dịch với các bệnh thông thường, vì vậy việc tiếp xúc có thể gây chết người.

Rosalie tuyên bố ông là người đầu tiên ghi được hình ảnh độ phân giải cao về bộ lạc biệt lập này.

“Điều này chưa từng được trình chiếu trước đây. Đây là lần đầu trên thế giới”, ông nhấn mạnh.

Theo Daily Mail, cho đến nay, những thước phim về bộ lạc biệt lập thường có chất lượng mờ, vì chúng chủ yếu được quay từ khoảng cách xa và bằng điện thoại.

Paul Rosalie tự hào vì là người đầu tiên có được hình ảnh rõ nét về bộ lạc Amazon.

Đoạn phim của Rosalie được công bố sau khi Survival International, tổ chức bảo vệ quyền người bản địa có trụ sở tại London (Anh), cảnh báo nhiều nhà sáng tạo nội dung đang cố gắng tiếp cận những bộ tộc biệt lập, tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với sự tồn vong của nhóm thiểu số này.

Theo báo cáo, những bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài đang đối mặt với tình trạng gia tăng đột biến số lượng influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) muốn xâm nhập lãnh thổ và “cố tình tìm kiếm sự tương tác” với họ.

Survival International chỉ ra “du khách ưa mạo hiểm”, influencer và “nhà truyền giáo hung hăng” đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với những bộ lạc biệt lập này. Họ có thể mang theo những căn bệnh mà người bản địa không có khả năng miễn dịch.

Tổ chức kêu gọi tất cả quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều cần phải áp dụng chính sách không tiếp xúc.

Báo cáo đề cập đến trường hợp của Mykhailo Viktorovych Polyakov, influencer đến từ Mỹ, đã đến đảo Bắc Sentinel (Ấn Độ) và tìm cách tiếp cận Sentinelese - nhóm người bản địa cô lập nhất thế giới.

Polyakov bị cáo buộc đã đưa cho người bản địa lon nước ngọt có ga ăn kiêng và quả dừa vào đầu năm nay.

Chính quyền sau đó tiến hành bắt giữ ngôi sao mạng này vì vi phạm luật được ban hành nhằm bảo vệ bộ lạc. Polyakov đã được tại ngoại chờ xét xử và có thể đối mặt với án tù dài hạn.

Nghiên cứu mới cảnh báo cố tình tiếp cận với bộ lạc biệt lập có thể mang đến sự hủy diệt cho nhóm thiểu số này.

Tổ chức phi chính phủ này cũng lên án các nhà nhân chủng học và nhà làm phim vì cố tình tìm kiếm những người chưa từng tiếp xúc như đối tượng nghiên cứu… mà không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí mang tính hủy diệt.

Nghiên cứu của Survival kết luận một nửa trong số bộ lạc biệt lập có thể bị xóa sổ trong vòng 10 năm nếu các chính phủ và doanh nghiệp không hành động.

Báo cáo xác định có ít nhất 196 nhóm người bản địa chưa từng tiếp xúc tại 10 quốc gia, chủ yếu ở những nước Nam Mỹ có chung rừng Amazon. Theo ước tính, gần 65% đang đối mặt với mối đe dọa từ khai thác gỗ, khoảng 40% từ khai thác mỏ và khoảng 20% từ nông nghiệp quy mô lớn.

Vấn đề này thường không được các chính phủ ưu tiên. Họ được cho là coi thành viên trong bộ lạc chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài là nhóm người có ảnh hưởng chính trị yếu thế, vì không có quyền bầu cử. Lãnh thổ của họ thường bị người bên ngoài thèm muốn để khai thác gỗ, khoáng sản và dầu mỏ.

Bên cạnh đó, nhiều người coi những bộ lạc biệt lập là rào cản đối với sự phát triển của nhân loại.