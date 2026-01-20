Brooklyn Beckham công khai tố cha mẹ kiểm soát, phá vỡ hôn nhân

TPO - Brooklyn Beckham đẩy mâu thuẫn gia đình lên đến cao trào khi công khai chỉ trích cha mẹ trên trang cá nhân. Đầu bếp sinh năm 1999 cáo buộc họ kiểm soát mình và cố gắng phá hoại cuộc hôn nhân giữa anh và Nicola Peltz.

Tối 19/1 (giờ địa phương), Brooklyn Beckham đăng lên Instagram Story tuyên bố dài 6 trang, với nội dung nhắm trực diện vào mối bất hòa dai dẳng với cha mẹ là David và Victoria Beckham.

Mở đầu “tâm thư”, đầu bếp sinh năm 1999 cho biết đã giữ im lặng trong nhiều năm và cố gắng giải quyết vấn đề một cách riêng tư. Tuy nhiên, cha mẹ và đội ngũ của họ liên tục cung cấp thông tin cho báo chí, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng “nói ra sự thật về một số lời lẽ dối trá đã được đăng tải”.

“Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ bản thân mình. Suốt cả cuộc đời tôi, cha mẹ luôn kiểm soát các thông tin trên báo chí về gia đình chúng tôi. Những bài đăng giả tạo trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thực đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà tôi sinh ra. Gần đây, tôi tận mắt chứng kiến những thủ đoạn mà họ sử dụng để tung ra vô số lời dối trá trên truyền thông, chủ yếu nhằm vào những người vô tội, để duy trì vỏ bọc của chính họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày”, anh chia sẻ.

Brooklyn Beckham buộc tội cha mẹ trong "tâm thư" dài 6 trang.

Brooklyn đề cập đến những sự việc xảy ra trong lễ cưới của anh và Nicola Peltz vào tháng 4/2022. Đây là thời điểm những tin đồn về căng thẳng trong gia đình Beckham lần đầu xuất hiện, khi Nicola không mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế mà thay vào đó là một chiếc váy của Valentino.

Cậu cả cáo buộc cha mẹ không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và vợ từ trước cả đám cưới.

Theo Brooklyn, mẹ anh đã hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót, bất chấp việc con dâu háo hức được mặc thiết kế của bà, buộc cô phải gấp rút tìm một chiếc váy khác.

“Vài tuần trước ngày trọng đại, cha mẹ tôi liên tục gây sức ép và tìm cách hối lộ để buộc tôi ký từ bỏ quyền đối với tên của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và các con của chúng tôi trong tương lai. Họ khăng khăng đòi tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản của thỏa thuận sẽ được kích hoạt. Việc tôi trì hoãn đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ nhận được. Kể từ đó, họ không bao giờ đối xử với tôi như trước nữa”, cựu nhiếp ảnh gia kể.

Brooklyn cho biết trong quá trình tổ chức đám cưới, Victoria mắng anh là “đồ độc ác” vì vợ chồng anh quyết định mời bà nội Sandra (mẹ của David Beckham) và bà ngoại của Nicola ngồi chung bàn với họ, do cả hai đều không có chồng đi cùng. Bố mẹ cô dâu và chú rể được xếp ngồi bàn riêng, sát cạnh bên.

Chưa dừng lại ở đó, theo cậu cả, đêm trước ngày cưới, các thành viên trong gia đình nói với anh rằng Nicola không phải ruột thịt, không phải người nhà.

“Kể từ khi tôi bắt đầu tự bảo vệ mình trước gia đình, tôi liên tục nhận những lời công kích từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai. Những lời công kích đó được gửi tới báo chí theo chỉ đạo của họ. Ngay cả các em trai tôi cũng bị xúi giục tấn công tôi trên mạng xã hội, trước khi họ bất ngờ chặn tôi vào mùa hè năm 2025”, anh làm rõ.

Theo Brooklyn, cha mẹ không coi trọng anh và vợ, chỉ muốn phá hoại hôn nhân của họ.

Liên quan đến sự cố điệu nhảy đầu tiên trong đám cưới, Brooklyn khẳng định mẹ anh đã cướp đi khoảnh khắc này của Nicola.

“Trước mặt 500 khách mời dự đám cưới, Marc Anthony đã gọi tôi lên sân khấu. Theo kế hoạch, đó là màn khiêu vũ lãng mạn của tôi với vợ. Nhưng thay vào đó, mẹ tôi đứng chờ sẵn để nhảy cùng tôi. Bà có những cử chỉ nhảy múa hết sức không phù hợp với tôi trước mặt tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị làm nhục đến thế trong cả cuộc đời mình”, anh giãi bày.

Theo Brooklyn, đó là lý do anh và vợ tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cả hai muốn tạo ra những ký ức vui vẻ và hạnh phúc về ngày cưới, chứ không phải cảm giác xấu hổ và lo âu như trước.

Lễ gia hạn lời thề hôn nhân của Brooklyn và Nicola không có sự góp mặt của gia đình Beckham. Ảnh: IG

Brooklyn sau đó giải thích lý do hai vợ chồng không có mặt tại bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham vào tháng 5/2025.

Anh cho rằng gia đình cư xử thiếu tôn trọng với Nicola, bất chấp việc anh và vợ luôn nỗ lực hàn gắn. Victoria được cho là nhiều lần mời những người yêu cũ của anh quay trở lại cuộc sống của họ, theo cách khiến đôi vợ chồng trẻ cảm thấy khó chịu.

“Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đến London để dự sinh nhật cha tôi. Nhưng suốt một tuần liền, chúng tôi bị từ chối gặp mặt, phải ở trong phòng khách sạn trong khi cố gắng sắp xếp thời gian chất lượng bên ông. Ông từ chối mọi nỗ lực của chúng tôi, trừ khi đó là tại bữa tiệc sinh nhật lớn với hàng trăm khách mời và máy quay ở khắp mọi nơi. Khi cuối cùng ông đồng ý gặp tôi, điều kiện là Nicola không được mời. Đó là cú tát thẳng vào mặt. Sau đó, khi gia đình sang Los Angeles, họ từ chối gặp tôi”, anh nói.

Brooklyn cáo buộc gia đình Beckham đặt việc quảng bá hình ảnh trước công chúng và các hợp đồng quảng cáo lên trên hết. Với họ, “Thương hiệu Beckham” luôn được ưu tiên hàng đầu.

Anh mỉa mai rằng cái gọi là “tình yêu gia đình” được quyết định bằng việc đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội, hoặc sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh cùng gia đình, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến công việc.

Brooklyn nhấn mạnh suốt nhiều năm, vợ chồng anh luôn cố gắng xuất hiện và ủng hộ mọi buổi trình diễn thời trang, bữa tiệc và hoạt động báo chí để thể hiện “gia đình hoàn hảo”. Tuy nhiên, khi Nicola cần sự ủng hộ của mẹ chồng để cứu giúp những chú chó bị mất chỗ ở trong các vụ cháy rừng tại Los Angeles vào đầu năm 2025, Victoria đã từ chối.

“Lời đồn tôi bị vợ kiểm soát là hoàn toàn sai lệch. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát trong phần lớn cuộc đời. Tôi lớn lên cùng nỗi lo lắng tột độ. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã chọn, tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm. Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi cùng gia đình tương lai”, anh kết luận.

Brooklyn tuyên bố những khoảnh khắc gia đình bên nhau chỉ là giả tạo. Ảnh: IG

Đại diện của David và Victoria chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc từ con trai cả.

Việc Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ diễn ra sau khi Daily Mail đăng tải bài báo độc quyền cho rằng anh muốn hòa giải với gia đình nhưng bị Nicola ngăn cản.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six, đã xảy ra sự đổ vỡ niềm tin nghiêm trọng trong nội tâm của Brooklyn.

“Từ góc nhìn của Brooklyn và Nicola, họ đã cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ riêng tư với David và Victoria. Họ tìm cách nói chuyện thẳng thắn, cố gắng gặp gỡ cha mẹ, nhưng cuối cùng không còn tin tưởng nữa”, nguồn tin cho biết.

Cặp vợ chồng 9X cũng được cho là vô cùng thất vọng trước những thông tin sai lệch. Họ không muốn tiếp tục dính líu đến những ồn ào kéo dài, chỉ mong bước tiếp trong cuộc sống, thay vì liên tục bị réo tên trên truyền thông.

Nguồn tin nhận định mâu thuẫn trong gia đình Beckham cuối cùng đã biến thành một cuộc tranh giành quyền lực lớn giữa hai gia đình giàu ảnh hưởng.